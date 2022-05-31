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Политика ,  
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Парламент Швеции одобрил запрет на добычу угля, нефти и природного газа

Правительство предложило ограничить добычу полезных ископаемых в стране из-за негативного воздействия на окружающую среду. Шведский парламент одобрил поправки к экологическому кодексу, они вступят в силу с 1 июля 2022 года
Фото: Matthew Horwood / Getty Images
Фото: Matthew Horwood / Getty Images

Шведский парламент одобрил предложение правительства о запрете добычи угля, нефти и природного газа, а также ужесточении правил добычи квасцовой глины в стране. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

«Риксдаг (парламент Швеции) согласился на новые правила, касающиеся добычи веществ, оказывающих негативное воздействие на людей и окружающую среду. Предложение означает запрет на добычу каменного и бурого угля, сырой нефти, сланцевой нефти и природного газа. Разрешения больше не будут выдаваться», — сказано в сообщении.

Решение означает, что лицо, обращающееся за разрешением на работу с квасцовой глиной, должно соответствовать определенным требованиям. Поправки к экологическому кодексу и закону о недрах вступают в силу с 1 июля 2022 года.

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Начиная с 1990 года Швеция сокращает количество вредных выбросов в атмосферу. В стране отдают предпочтение биологическим видам топлива, а не нефтяным. Кроме этого, почти 100% мусора в Швеции перерабатывают и используют повторно.

Ранее парламент Швеции также призвал правительство принять меры по прекращению импорта российских энергоносителей, в частности нефти и газа. «Нужно принять меры, чтобы Швеция по возможности прекратила импорт российских энергоносителей, особенно ископаемых видов топлива, таких как природный газ и нефть. <...> Следует рассмотреть различные юридически и практически возможные альтернативы как с точки зрения срочных, так и более долгосрочных мер по обеспечению энергоснабжения Швеции», — говорилось в сообщении Риксдага.

Сама Швеция не добывает нефть и газ, однако в течение последних лет страна переходила на возобновляемые источники энергии, а также занималась строительством новых ГЭС и АЭС. Так, в 2020 году природный газ составлял около 3% от общего объема энергоснабжения Швеции.

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