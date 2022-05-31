Лукашенко рассказал детали спецоперации КГБ на Украине

По словам Лукашенко, спецслужбы сработали «без единого выстрела» и освободили «несколько десятков» белорусских граждан, которые застряли на Украине после начала спецоперации России. Двоих белорусов там убили, заявил президент

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета госбезопасности республики за «специальную операцию в Украине по освобождению белорусских граждан». Видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Я благодарен вам за ту операцию, которую вы провели по освобождению наших людей фактически из плена. Несколько десятков белорусских граждан, явно не по своей воле, оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине», — заявил Лукашенко.

По его словам, когда Россия начала «спецоперацию», на Украине остались «несколько десятков наших людей», и их «надо было возвращать домой, в семьи». Двум гражданам, сообщил президент вернуться не удалось. «Они просто нагло были убиты украинцами. Придет время, мы разберемся и с ними», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в начале апреля спецслужбы провели спецоперацию по возвращению белорусов домой. По его словам, они сработали «без единого выстрела». «Очень благородное дело для военного человека. Без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой», — отметил президент.

О том, что Белоруссия провела на Украине «спецоперацию по освобождению своих граждан», Лукашенко сообщил 7 апреля, передает БелТА. «Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там [на Украине] наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда», — заявил он. По словам президента, на Украине арестовали 1,5 тыс. белорусских вагонов, «захватили автомобили и до сотни ребят. которые управляли этими фурами». «Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — сказал тогда Лукашенко.