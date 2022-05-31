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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о найденном на «Азовстали» фургоне с телами погибших

Фургон с телами погибших украинских военных был заминирован, заявили в Минобороны. В ведомстве также добавили, что в ближайшее время намерены передать тела представителям Украины
Вид на завод&nbsp;&laquo;Азовсталь&raquo;
Вид на завод «Азовсталь» (Фото: Алексей Александров / AP)

Российские военные во время осмотра подземных сооружений «Азовстали» нашли фургон с неработавшей системой охлаждения, в котором были сложены тела 152 «погибших боевиков» и украинских военных, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что командование «Азова» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) перед сдачей в плен просило президента Украины Владимира Зеленского забрать тела погибших, чтобы семьи могли похоронить их. Но соответствующих запросов со стороны Киева не поступило, заявили в Минобороны.

«Более того, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны считают, что тела заминировали «по прямому указанию из Киева» с целью обвинить Россию «в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую «репутацию» киевского режима и лично Зеленского». Об этом стало известно по результатам допросов пленных бойцов «Азова», заявили в ведомстве и добавили, что Россия в ближайшее время намерена передать найденные на «Азовстали» тела представителям Украины.

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе был основным очагом сопротивления украинских военных. Кроме них на заводе были гражданские, раненые и члены батальона «Азов».

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Прогнозы

Сначала силы России и ДНР собирались взять предприятие штурмом, но 21 апреля президент Владимир Путин запретил штурмовать и приказал блокировать промзону.

После блокировки завода активизировались переговоры об эвакуации гражданских и выводе военных, в том числе с участием ООН и Международного комитета Красного Креста. Эвакуация проходила в несколько этапов: в начале мая вывели гражданских, через несколько дней с завода эвакуировали раненых, затем начали сдаваться в плен военные.

20 мая завод «Азовсталь» перешел под полный контроль российских сил. По данным Минобороны, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» и украинских военных.

Украина считает выход военных «операцией по спасению» и надеется на обмен. Между тем глава ДНР Денис Пушилин отметил, что сдавшихся с «Азовстали» неизбежно ждет трибунал, а спикер Госдумы предложил запретить обмен «военных преступников».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Азовсталь Минобороны Мариуполь погибшие украинские военные «Азов» Военная операция на Украине
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