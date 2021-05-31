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Политика ,  
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Эксперты сообщили о первом случае атаки беспилотника без приказа человека

В докладе экспертов ООН утверждается, что в марте 2020-го военный дрон без приказа человека атаковал солдат армии Хафтара в Ливии
Фото: Ismail Zetouni / Reuters
Фото: Ismail Zetouni / Reuters

Боевой беспилотник, находясь в автономном режиме работы, совершил атаку на людей. Об этом сообщает американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков» — эксперты этого журнала следят за часами судного дня) со ссылкой на доклад группы экспертов ООН.

В отчете говорится, что инцидент произошел в Ливии в марте прошлого года. Под обстрелом оказались военные Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Их атаковал дрон Kargu-2, произведенный турецкой военно-технической компанией STM.

В докладе не уточняется, погиб ли кто-то в результате атаки. Если среди солдат армии Хафтара все же оказались жертвы, то эту атаку, вероятно, можно назвать первым случаем в истории, когда оружие, управляемое искусственным интеллектом, совершило нападение с летальным исходом без прямого приказа от человека.

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Фото:Global Look Press

Эксперты ООН в своем докладе назвали Kargu-2 «летальным автономным оружием», который был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Беспилотники этого типа оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва. Также отличительной особенностью Kargu-2 является способность группироваться с другими такими же дронами (до 20 штук) и совершать более масштабные атаки.

Как пишет журнал, дроны Kargu-2 принимают решение об атаке на основе машинного обучения. Беспилотники работают на программных алгоритмах, которые позволяют искусственному интеллекту распознавать различные объекты, будь это школьный автобус, трактор или танк. «Но наборы данных, на которых они обучаются, могут быть недостаточно сложными или надежными, в результате чего искусственный интеллект может «усвоить» неправильный урок», — утверждается в публикации.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
беспилотник атака Ливия Халифа Хафтар
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