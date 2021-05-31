Эксперты сообщили о первом случае атаки беспилотника без приказа человека

В докладе экспертов ООН утверждается, что в марте 2020-го военный дрон без приказа человека атаковал солдат армии Хафтара в Ливии

Фото: Ismail Zetouni / Reuters

Боевой беспилотник, находясь в автономном режиме работы, совершил атаку на людей. Об этом сообщает американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков» — эксперты этого журнала следят за часами судного дня) со ссылкой на доклад группы экспертов ООН.

В отчете говорится, что инцидент произошел в Ливии в марте прошлого года. Под обстрелом оказались военные Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Их атаковал дрон Kargu-2, произведенный турецкой военно-технической компанией STM.

В докладе не уточняется, погиб ли кто-то в результате атаки. Если среди солдат армии Хафтара все же оказались жертвы, то эту атаку, вероятно, можно назвать первым случаем в истории, когда оружие, управляемое искусственным интеллектом, совершило нападение с летальным исходом без прямого приказа от человека.

Эксперты ООН в своем докладе назвали Kargu-2 «летальным автономным оружием», который был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Беспилотники этого типа оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва. Также отличительной особенностью Kargu-2 является способность группироваться с другими такими же дронами (до 20 штук) и совершать более масштабные атаки.