Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд

Леонид Кравчук (Фото: Zuma / ТАСС)

Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.

«Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire (обозначение российских ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М по классификации НАТО. — РБК), эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах $250 млрд», — сказал Кравчук.

По его словам, украинские власти не вели переговоры с США на тему возмещения этой суммы Киеву. «Такого прямого разговора не было. Но было сказано о затратах. Тогда мы не знали цифр, как сегодня», — отметил он.

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