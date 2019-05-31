Россия расширит черный список для чиновников из стран Евросоюза

МИД России расширит список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, говорится в официальном комментарии ведомства.
Министерство указывает, что Европейский союз в последнее время принимал ограничительные меры одностороннего характера в отношении россиян.
«В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — говорится в сообщении МИДа.
Ведомство также отмечает, что проинформировало представительство ЕС о данном шаге.