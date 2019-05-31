Россия расширит черный список для чиновников из стран Евросоюза

Россия расширит черный список для чиновников из стран Евросоюза

Москва расширит список лиц из стран ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Решение принято в ответ на действия европейских стран, подчеркивает МИД

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

МИД России расширит список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, говорится в официальном комментарии ведомства.

Министерство указывает, что Европейский союз в последнее время принимал ограничительные меры одностороннего характера в отношении россиян.

«В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — говорится в сообщении МИДа.

Ведомство также отмечает, что проинформировало представительство ЕС о данном шаге.