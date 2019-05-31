Лукашенко сравнил уровень свободы и демократии в Белоруссии и России

Правовая система в Белоруссии ориентирована на укрепление вертикали власти из-за ситуации, в которой Минск оказался после распада СССР, считает Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уровень свобод и демократии в стране не меньше, чем в России или на Западе, сообщается на сайте главы государства.

«Смею вас заверить: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной братской России или на Западе, или дальше — в развивающихся странах», — сказал он на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств.

Лукашенко добавил, что власти Белоруссии «пожестче» требуют порядка, и объяснил это тем, что страна не так богата, как Россия. «Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить», — заявил президент.

Он также ответил на обвинения власти в авторитаризме. «Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями», — заявил Лукашенко.