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Политика ,  
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Лукашенко сравнил уровень свободы и демократии в Белоруссии и России
Правовая система в Белоруссии ориентирована на укрепление вертикали власти из-за ситуации, в которой Минск оказался после распада СССР, считает Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уровень свобод и демократии в стране не меньше, чем в России или на Западе, сообщается на сайте главы государства.

«Смею вас заверить: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной братской России или на Западе, или дальше — в развивающихся странах», — сказал он на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств.

Лукашенко добавил, что власти Белоруссии «пожестче» требуют порядка, и объяснил это тем, что страна не так богата, как Россия. «Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить», — заявил президент.

Он также ответил на обвинения власти в авторитаризме. «Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями», — заявил Лукашенко.

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По словам Лукашенко, в ближайшее время в Белоруссии либо появится новая Конституция, либо будут внесены правки в действующую. «Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию», — заявил президент.

В феврале эксперты неправительственной организации Freedom House отнесли Россию и Белоруссию к числу несвободных стран. Уровень свободы в России они оценили в 20 из 100 возможных баллов, в Белоруссии — в 19 баллов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Александр Лукашенко, свобода, демократия
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