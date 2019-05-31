В Кремле запланировали «прямую линию» Путина на 20 июня

«Прямая линия с Владимиром Путиным» запланирована на 20 июня. Эту дату в Кремле рассматривают в качестве основной, рассказали источники РБК

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» запланирована на 20 июня, рассказали два близких к администрации президента источника РБК. В Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной, сказал один из собеседников.

«Прямая линия» в последние годы проходила в Гостином дворе. Формат существует с 2001 года. В бытность Путина премьер-министром передача называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

Формат «прямой линии» подразумевает включения из регионов и ответы главы государства на вопросы граждан. Задавать вопросы также можно на специальном сайте, через СМС и соцсети.

Рекорд по длительности был побит в 2013 году – тогда передача длилась 4 часа 47 году. Прошлогодняя «прямая линия» продолжалась 4 часа 20 минут.

Также в прошлом году был использован формат видеоконференции, когда губернаторы и министры в прямом эфире давали Путину разъяснения по тем вопросам, которые задавали граждане. В студии Гостиного двора, где проходило мероприятие, не было аудитории.