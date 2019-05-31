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В Кремле запланировали «прямую линию» Путина на 20 июня
«Прямая линия с Владимиром Путиным» запланирована на 20 июня. Эту дату в Кремле рассматривают в качестве основной, рассказали источники РБК
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» запланирована на 20 июня, рассказали два близких к администрации президента источника РБК. В Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной, сказал один из собеседников.

«Прямая линия» в последние годы проходила в Гостином дворе. Формат существует с 2001 года. В бытность Путина премьер-министром передача называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

Формат «прямой линии» подразумевает включения из регионов и ответы главы государства на вопросы граждан. Задавать вопросы также можно на специальном сайте, через СМС и соцсети.

Рекорд по длительности был побит в 2013 году – тогда передача длилась 4 часа 47 году. Прошлогодняя «прямая линия» продолжалась 4 часа 20 минут.

Также в прошлом году был использован формат видеоконференции, когда губернаторы и министры в прямом эфире давали Путину разъяснения по тем вопросам, которые задавали граждане. В студии Гостиного двора, где проходило мероприятие, не было аудитории.

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Глава государства ответил на 73 вопроса. Его спрашивали, будет ли повышаться пенсионный возраст, однако прямого ответа Путин не дал, ответив, что правительство в ближайшее время представит свои предложения по пенсионной реформе, и напомнив, что сам он к этому вопросу всегда относился «в высшей степени осторожно и аккуратно». На вопрос, почему  при формировании нового правительства не был отправлен в отставку вице-премьер Виталий Мутко, президент заявил, что на чиновника предпринималась «атака в связи с допинговым скандалом», и в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. «Потенциал очень хороший, пусть работает», -- заключил глава государства.

Также Путин одобрительно отозвался о московском проекте реновации, пообещал, что проезд по Крымскому мосту не будет платным и сообщил, что преемника у него нет, его определит народ.

При этом прошлогодняя «прямая линия» стала самой непопулярной по просмотрам с 2011 года. Согласно исследованию компании Mediascope, ее посмотрели 5,78 млн человек (в 2011-м – 4 млн). В 2017 году «прямую линию» смотрели 6,2 млн человек, в 2016-м — 7,1 млн. В 2015-м за программой наблюдало рекордное количество человек — 8,38 млн, рейтинг передачи тогда составлял 12,2%. В 2014 году прямой линией интересовалось чуть более 7 млн россиян, в 2013-м — 5,96 млн человек.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, «Прямая линия с Владимиром Путиным»
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