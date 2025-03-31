Белый дом пояснил слова Трампа о «методах» переизбраться на третий срок

Трамп накануне заявил, что «не шутит» насчет переизбрания на этот срок и есть способы, позволяющие это сделать. В Белом доме заявили, что республиканец пока об этом не думает, ему предстоит «много работы» за четыре года

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пока не думает о том, чтобы баллотироваться на третий срок, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Так она ответила на просьбу прокомментировать слова республиканца о том, что «есть методы, с помощью которых это можно сделать».

«Вы, ребята, продолжаете задавать президенту этот вопрос о третьем сроке, а затем он отвечает честно и откровенно с улыбкой. <...> Он сказал, что это не то, о чем мы думаем. У него есть четыре года, предстоит много работать», — заявила Левитт.

По словам представителя Белого дома, администрация США уже многое сделала за первые дни после возвращения Трампа, «и американскому народу нравится, что делает этот президент, особенно когда речь идет об усилиях по обеспечению безопасности границ».

22-я поправка к Конституции США запрещает избираться президентом в третий раз. Она была принята в 1951 году, а до этого обе партии на протяжении многих лет призывали ограничить сроки президентских полномочий. Отмена поправки потребовала бы согласия двух третей членов палаты представителей (290) и сената (67), а затем решение должны будут ратифицировать не менее 38 штатов. Vox писал, что в обоих случаях этот порог преодолеть не получится даже при условии контроля республиканцев над обеими палатами конгресса. Второй способ — проведение Конституционного конвента, который должны поддержать две трети штатов (34). В январе член палаты представителей Энди Оглз представил резолюцию, в которой предложил изменить 22-ю поправку — позволить президенту избираться на третий срок при условии, что первые два он занимал не подряд. Axios отмечал, что у документа практически нет шансов.

Накануне в интервью NBC Трамп заявил, что многие хотели бы его переизбрания на новый срок, однако «еще слишком рано об этом думать». На вопрос, хочет ли он сам баллотироваться в будущем, республиканец ответил: «Мне нравится работать», — а когда его попросили пояснить слова о способах, позволяющих это сделать, сказал, что «не шутит».

Трамп прежде уже не раз затрагивал тему о том, что собирается баллотироваться на третий срок — и в 2024-м, и в 2020-м.