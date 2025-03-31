Фицо назвал шуткой рассказ о том, как фон дер Ляйен назвала его идиотом

После разговора с главой ЕК словацкий премьер заявил, что та «отругала» его и назвала «полным идиотом». Позднее Фицо выразил надежду, что фон дер Ляйен поняла его шутку

Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Рассказ о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отругала премьер-министра Словакии Роберта Фицо за общение с американским президентом Дональдом Трампом, являются шуткой. Об этом Фицо написал на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).

«Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии поняла шутку сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что председатель ЕК ужасно ругала. <...> Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция не поняли шутки», — говорится в его посте.

Ранее словацкий премьер сам рассказал журналистам, что фон дер Ляйен назвала «полным идиотом» за ведение переговоров с Дональдом Трампом. Он говорил, что это произошло во время их телефонного разговора.

Во время беседы Фицо обсуждал с главой ЕК тарифы, которые Трамп планирует ввести в отношении Европы. В феврале политик ездил в США, где встретился в том числе с бизнесменом и главой Департамента эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском и обсуждал с ним американские пошлины на европейские товары.

Американский президент собирается ввести импортные пошлины против всего мира 2 апреля и называет эту дату «Днем освобождения Америки». В частности, речь идет о 25-процентных тарифах на импорт автомобилей в США, что может ударить по автопромышленности в Словакии.