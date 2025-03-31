В правительстве одобрили уголовное наказание за рисунки на Вечном огне

В правительстве поддержали введение уголовной ответственности за осквернение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Это коснется «жарки сосисок на Вечном огне» и наклеивания листовок, говорят эксперты

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала введение уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. Документы есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения, а также источник в правительстве.

В действующем законодательстве уголовная ответственность предусмотрена за уничтожение или повреждение таких объектов.

Изменения подготовило Министерство юстиции во исполнение поручения президента Владимира Путина, сообщила РБК пресс-служба ведомства. Они направлены на повышение уровня уголовно-правовой охраны воинских захоронений, мемориальных сооружений, стел, обелисков и других объектов.

Раньше охрану этим объектам обеспечивала ст. 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), но в 2020 году в Уголовный кодекс (УК) была введена ст. 243.4, согласно которой уголовно наказуемым стало уничтожение или повреждение мемориальных объектов не только в России, но и за ее пределами. Статья появилась после нескольких нападений на воинские памятники и демонтажа некоторых из них в странах Западной и Восточной Европы.

В результате принятых ранее изменений в УК, указано в пояснительной записке, в настоящее время законодательно не закреплена возможность уголовного наказания за осквернение мемориалов, не являющихся символами воинской славы России и объектами захоронения (уголовная ответственность за осквернение символов воинской славы прописана в ст. 354.1 УК). Хотя анализ судебной практики показал, что многие правонарушения имели чаще оскверняющих характер (нанесение надписей и рисунков, приготовление пищи на Вечном огне) и не были направлены на причинение имущественного ущерба, указано в пояснении.

С февраля 2022 года на территории страны зафиксировано более 370 фактов осквернения воинских захоронений и иных объектов, в том числе с участием в них несовершеннолетних. Значительное количество этих действий совершается из хулиганских побуждений, желания расширить интернет-аудиторию, а также под внешним воздействием, указали авторы инициативы.

В случае принятия инициативы парламентом наказание за осквернение будет таким же, как за порчу или уничтожение: штраф до 3 млн руб., либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В случае принятия закона под новые нормы, скорее всего, будут подпадать такие действия, как прикуривание от Вечного огня, приготовление пищи на нем, размещение листовок на памятниках героям, рассуждает заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов. Однако с менее однозначными ситуациями, например, если человек просто присел отдохнуть на краю мемориала, могут возникнуть вопросы. Черепанов отмечает, что отсутствие четкого определения понятия «осквернение» оставляет широкий простор для субъективной интерпретации со стороны правоохранительных органов и судов.

«Суды будут принимать решения, опираясь на конкретные фактические обстоятельства каждого дела. Несмотря на спорные моменты, следует подчеркнуть важность и необходимость новой нормы для защиты исторической памяти и уважения к подвигу павших героев», — резюмировал эксперт.

Летом прошлого года было возбуждено уголовное дело против 14-летней девочки, которая пожарила сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе, сообщал Следственный комитет. Оно было возбуждено по двум другим статьям УК — о реабилитации нацизма и вандализме (ч. 3 ст. 354.1 и ст. 214).

В марте этого года Ленинградский областной суд назначил по году условно двум 18-летним жителям города Кириши Георгию Петрову и Ивану Степанову, пожарившим сосиски на Вечном огне на территории мемориала «Памяти павших». Их судили по статье об осквернении символов воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК).

По действующей редакции ст. 243.4 судили и за нанесение ущерба памятникам участникам военной операции. Так, в ноябре 2024 года суд приговорил Даниила Голикова и Андрея Козловского к двум с половиной и трем годам колонии-поселения за осквернении стихийного мемориала участникам военной операции в Москве.