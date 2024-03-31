Первые результаты показали проигрыш партии Эрдогана в Стамбуле и Анкаре

В обоих городах по результатам первых подсчетов голосов лидируют кандидаты от оппозиции и действующие мэры, а не представители партии Эрдогана. Его партия побеждает более чем в 20 провинциях, оппозиционная — более чем в 30

Экрем Имамоглу (Фото: Burak Kara / Getty Images)

В Турции представители оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) вышли в лидеры на местных выборах в Стамбуле и Анкаре, следует из предварительных данных подсчета голосов, их приводит Anadolu. Они обошли кандидатов от президентской Партии справедливости и развития (ПСР).

В Стамбуле после подсчета 41% голосов лидирует действующий мэр города и кандидат от РНП Экрем Имамоглу — за него на данный момент отдали голоса 50,1% избирателей. Соперник Имамоглу из ПСР, бывший министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум получает 41,2%.

В Анкаре после подсчета 23% голосов также в лидерах действующий мэр и член РНП Мансур Яваш с 57,7%. Его оппонент от ПСР Тургут Алтынок набирает 34,6%.

Муниципальные выборы проходили во всех провинциях Турции (их 81). Кандидаты от РНП, по предварительным данным, лидируют более чем в 30 из них, в основном на западе страны, в том числе в Анталье и Измире. Партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана побеждает более чем в 20 провинциях.

Также в выборах участвуют Демократическая партия народов (у нее большинство в десятке юго-восточных провинций), Партия национального действия (семь провинций) и еще три политических объединения.

В Турции муниципальные выборы, в отличие от других стран, могут оказать решающее значение на будущее всей страны. Политическая карьера Эрдогана началась с его избрания мэром Стамбула в 1994 году, и в 2019-м политик говорил: «Тот, кто выиграет Стамбул, выиграет всю Турцию».