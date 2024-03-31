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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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WSJ узнала об опасениях США по поводу передаваемых Израилю разведданных

WSJ: США опасаются использования Израилем их разведданных для ударов по жителям
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
США по секретному соглашению передают разведданные Израилю, он обязан гарантировать, что использует их согласно законам ведения войны. Но есть риск, что информация применялась для ударов, жертвами которых стали гражданские в Газе
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Jamal Awad / XinHua / Global Look Press)

США опасаются, что передаваемые ими Израилю разведданные могут быть использованы для ударов, жертвами которых становятся мирные жители, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Собеседники газеты рассказали, что надзор за тем, не используются ли разведданные для ударов, приводящих к гибели гражданских или разрушению инфраструктуры, недостаточен.

Разведывательная информация передается в рамках секретного соглашения США и Израиля, заключенного после нападения ХАМАС на еврейское государство 7 октября прошлого года.

«Меня беспокоит то, чтобы наш обмен разведданными соответствовал нашим ценностям и интересам национальной безопасности», — сказал член комитета по разведке Палаты представителей США Джейсон Кроу, который в декабре 2023-го обращался к главе Национальной разведки Аврил Хейнс с просьбой предоставить детали механизма обмена данными Вашингтона и Тель-Авива. Кроу также встречался с высокопоставленным израильским военным деятелем и представителями разведки США и отметил, что в их данных о жертвах среди мирного населения были «некоторые довольно большие несоответствия».

Палестинский минздрав сообщил 31 марта, что от израильских ударов погибли более 32,5 тыс. человек, ранены свыше 75 тыс. С израильской стороны в результате нападения ХАМАС погибли около 1,2 тыс. человек, еще около 250 стали заложниками у палестинских боевиков.

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Собеседники издания рассказали, что США предоставляют Израилю «сырые» данные — видеозаписи с беспилотников над сектором Газа, которые должны помочь установить местонахождение лидеров военного крыла ХАМАС, найти заложников и вести наблюдение за границами Израиля. Информацию, предназначенную для наземных или авиационных операций, США не передают, говорят источники газеты.

По их словам, в соглашении обговорено, что Израиль обязан гарантировать неиспользование разведданных США для действий, которые приводят к неприемлемым жертвам среди мирного населения или повреждению гражданской инфраструктуры. Однако Израиль иногда дает такие гарантии устно. Высокопоставленный сотрудник разведки США отметил, что Израиль гарантирует применять информацию от США с соблюдением международного права.

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Источник WSJ рассказал, что американские спецслужбы отдельно собирают информацию о потенциальных нарушениях законов ведения войны обеими сторонами конфликта. Раз в две недели составляется отчет, куда вносят конкретные инциденты и тенденции в рамках конфликта.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль США сектор Газа ХАМАС разведка
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