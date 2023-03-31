Песков ответил на слова Лукашенко, что воюющие на Украине договариваются

Президент Белоруссии утверждает, что люди по обе стороны линии соприкосновения на Украине «договариваются» между собой. В Кремле в ответ заявили, что военные, задействованные в военной операции продолжают выполнять задачи

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Военные на линии соприкосновения в конфликте на Украине «начинают договариваться» между собой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания народу Белоруссии и парламенту.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти слова Лукашенко, рекомендовал журналистам обратиться к Минобороны. «Здесь, наверное лучше спрашивать у Министерства обороны. Наши военнослужащие, которые задействованы в специальной военной операции, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи», — сказал Песков. РБК отправил запрос в Минобороны.

Ранее Лукашенко заявил: «эти люди, которые не понимают, за что воюют, на линии соприкосновения договорятся. Сдаю вам инсайдерскую информацию: это уже началось», — сказал Лукашенко. По его словам, «воюют мобилизованные». «Не совсем подготовленные, часто необутые и неодетые. Очень часто голодные, гниющие в окопах. Они что, хотят воевать? У них в голове жена, любимая женщина, детишки», — добавил он.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября прошлого года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов. Указ об окончании частичной мобилизации Путин не подписывал. При этом власти и военное командование не раз заявляли, что возможность проведения второй волны мобилизации не обсуждается.