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Зеленский предложил переместить министерства из Киева в регионы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил переместить органы исполнительной власти Украины из Киева в регионы, сообщил министр украинского кабмина Олег Немчинов во время заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.

По словам министра, президент выдвинул предложение о деконцентрации органов исполнительной власти во время заседания Координационного совета. Зеленский предложил переместить министерства и другие органы исполнительной власти в областные центры или центры территориальных общин, и завершить этот процесс в течение двух лет.

Секретариат кабинета министров уже разработал и представил предложения по этому вопросу.

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На сайте кабмина также перечисляются преимущества такого шага. В сообщении говорится, что перемещение органов исполнительной власти будет способствовать равному развитию регионов, повышению уровня их благоустройства, уменьшению нагрузки на Киев, созданию новых рабочих мест в регионах, повышению внутренней трудовой миграции и уменьшению роли чиновников в жизни населения.

Материал дополняется.

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