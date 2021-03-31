Зеленский предложил переместить министерства из Киева в регионы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил переместить органы исполнительной власти Украины из Киева в регионы, сообщил министр украинского кабмина Олег Немчинов во время заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.

По словам министра, президент выдвинул предложение о деконцентрации органов исполнительной власти во время заседания Координационного совета. Зеленский предложил переместить министерства и другие органы исполнительной власти в областные центры или центры территориальных общин, и завершить этот процесс в течение двух лет.

Секретариат кабинета министров уже разработал и представил предложения по этому вопросу.

На сайте кабмина также перечисляются преимущества такого шага. В сообщении говорится, что перемещение органов исполнительной власти будет способствовать равному развитию регионов, повышению уровня их благоустройства, уменьшению нагрузки на Киев, созданию новых рабочих мест в регионах, повышению внутренней трудовой миграции и уменьшению роли чиновников в жизни населения.