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Глава аппарата комитета Клишаса и муж Гурцкой стал замминистра науки

До назначения Петр Кучеренко работал в аппарате комитета по конституционному законодательству Совета Федерации
Петр Кучеренко (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ» )

Глава аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Петр Кучеренко был назначен замминистра науки и высшего образования. Соответствующее распоряжение, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, датирован 30 марта (копию распоряжения видел РБК, подлинность подтвердил представитель аппарата Совфеда).

Кучеренко возглавлял аппарат комитета, которым руководит Андрей Клишас, на протяжении восьми лет. Ранее, в конце января, заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций была назначена еще один представитель конституционного комитета — его первый замглавы Людмила Бокова.

Жена Кучеренко, певица Диана Гурцкая, является членом Общественной палаты. Руководитель аппарата, как писал РБК в 2018 году, стал участником «школы губернаторов» — образовательного курса РАНХиГС и администрации президента для федерального кадрового резерва.

Петру Кучеренко 42 года, до назначения в аппарат верхней палаты он был доцентом кафедры конституционного и муниципального права Российского университета дружбы народов. Он действительный государственный советник РФ 3 класса, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Совет Федерации, назначение, Минобрнауки, Андрей Клишас, Петр Кучеренко ..., Диана Гурцкая
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