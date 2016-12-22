СМИ узнали об отсутствии связи между досмотром лайнера и «делом Скрипаля»

Досмотр сотрудниками британских правоохранительных органов прилетевшего в Хитроу из Москвы самолета авиакомпании «Аэрофлот» был «стандартной расширенной проверкой» лайнера, прибывшего из страны с «повышенным уровнем риска». Об этом газете The Telegraph рассказали источники в британском правительстве.
Собеседники, как подчеркивает издание, «ясно дали понять», что случившееся было «обычной проверкой». С расследованием отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошедшее, по их данным, никак не связано.
Инцидент в лондонском аэропорту, как напоминает The Telegraph, произошел накануне после посадки лайнера, около 15:30 по местному времени (17:30 мск). В Хитроу прибывший самолет, на борту которого находились 236 пассажиров, как замечает газета, «встретили сотрудники таможенной службы, которые провели стандартную расширенную проверку кабины». Остальных подробностей произошедшего издание не уточняет.
По словам капитана экипажа российского самолета Виталия Митрофанова, внезапная проверка лайнера британскими таможенниками была связана с поиском ими запрещенных предметов. При этом досмотр воздушного судна, как подчеркивал пилот, производился незаконно. «У меня LBA (Федеральная служба авиаперевозок Германии. — РБК) может досматривать, может досматривать самолет SAFA (европейская программа оценки безопасности иностранных воздушных судов. — РБК) и Росавиация», — утверждал Митрофанов, замечая, что произошедшее в Лондоне «не вписывалось вообще ни в какие рамки».
В целом же досмотр, по его данным, продлился не больше 10 минут, лайнер с собаками осматривали «пять-шесть человек». При этом экипаж самолета вошедшие попросили удалиться. За происходящим наблюдал только Митрофанов, однако и он, по его словам, не мог видеть всего — во время досмотра он «находился в кабине с открытой дверью и мог наблюдать только, как они [британские таможенники] действуют в проходе». «А много отсеков, которые они досматривали — я уже не видел, не имел возможности», — уточнял капитан, подчеркивая, что «по правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками».
Недоумение в связи с произошедшим прежде уже выразили в «Аэрофлоте». В российском МИД случившееся назвали «очередной провокацией» Лондона и попыткой «провести манипуляции без свидетелей». Посольство России в Великобритании направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить причины досмотра российского лайнера.