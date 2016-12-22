Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,60 57,05 EUR Нал. 71,13 70,20 USD Бирж. 57,15 -0,11 EUR Бирж. 70,43 -0,04 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7040,10 +363,10 MOEX 2270,98 -0,16% RTS 1249,41 +0,19% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
СМИ узнали об отсутствии связи между досмотром лайнера и «делом Скрипаля»
Лента новостей
СМИ узнали об отсутствии связи между досмотром лайнера и «делом Скрипаля» 06:28, Политика Австралия выразила сожаление в связи с решением Москвы выслать дипломатов 05:57, Политика Москва пригласила лидеров Палестины и Израиля на переговоры 05:19, Политика WSJ узнала о решении Трампа заморозить выделенные на Сирию $200 млн 04:55, Политика Капитан рассказал о деталях досмотра российского самолета в Лондоне 04:48, Политика Генконсульство России в Сиэтле прекратило работу 04:27, Политика Генсек ООН призвал расследовать гибель людей при столкновениях в Газе 04:09, Общество Telegraph узнала о возможном закрытии российского торгпредства в Лондоне 03:55, Политика Посол России заявил о попытке США вербовать российских дипломатов 03:53, Политика Материнская компания Snapchat после увольнений сэкономит $25 млн 03:19, Бизнес BuzzFeed узнал о меморандуме Facebook «увеличивать аудиторию любой ценой» 03:07, Технологии и медиа Трамп обсудил с Эрдоганом столкновения на границе сектора Газа 02:36, Политика Посол России назвал дату возвращения российских дипломатов из США 02:01, Политика Досмотренный в Лондоне самолет «Аэрофлота» приземлился в Москве 01:42, Общество В НАТО назвали условия восстановления сотрудничества с Москвой 01:27, Политика Франция рассказала об отношениях с Россией после высылки дипломатов 00:54, Политика Посольство России направило Британии ноту в связи с досмотром самолета 00:32, Политика Второму россиянину предъявили обвинение из-за беспорядков на Евро-2016 00:23, Общество Совладельца группы «Cумма» Зиявудина Магомедова задержали на 48 часов 00:23, Бизнес Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Coca-Cola 30 мар, 23:59, Бизнес Арнольду Шварценеггеру провели операцию на сердце 30 мар, 23:38, Общество Совбез ООН проведет совещание по столкновениям на границе сектора Газа 30 мар, 23:08, Политика Задержанный в Лондоне самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву 30 мар, 22:58, Общество Верховный суд отказался пересматривать дело о разделе имущества Потаниных 30 мар, 22:54, Общество Украинский суд арестовал российский траулер «Норд» 30 мар, 22:32, Общество В Подмосковье второй раз за месяц загорелась одна и та же психбольница 30 мар, 22:25, Общество «Ак Барс» выиграл первый матч полуфинала Кубка Гагарина 30 мар, 22:02, Спорт Российский хакер Никулин предстал перед американским судом 30 мар, 21:59, Общество
СМИ узнали об отсутствии связи между досмотром лайнера и «делом Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 06:28
0
СМИ узнали об отсутствии связи между досмотром лайнера и «делом Скрипаля»
Досмотр российского лайнера в лондонском аэропорту был «стандартной расширенной проверкой» судна из страны «с повышенным уровнем риска», узнала Telegraph. Инцидент, по данным ее собеседников, никак не был связан с «делом Скрипаля»
Фото: Luke MacGregor / Reuters

Досмотр сотрудниками британских правоохранительных органов прилетевшего в Хитроу из Москвы самолета авиакомпании «Аэрофлот» был «стандартной расширенной проверкой» лайнера, прибывшего из страны с «повышенным уровнем риска». Об этом газете The Telegraph рассказали источники в британском правительстве.

Собеседники, как подчеркивает издание, «ясно дали понять», что случившееся было «обычной проверкой». С расследованием отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошедшее, по их данным, никак не связано.

Инцидент в лондонском аэропорту, как напоминает The Telegraph, произошел накануне после посадки лайнера, около 15:30 по местному времени (17:30 мск). В Хитроу прибывший самолет, на борту которого находились 236 пассажиров, как замечает газета, «встретили сотрудники таможенной службы, которые провели стандартную расширенную проверку кабины».​ Остальных подробностей произошедшего издание не уточняет.

Посольство России направило Британии ноту в связи с досмотром самолета
Политика

По словам капитана экипажа российского самолета Виталия Митрофанова, внезапная проверка лайнера британскими таможенниками была связана с поиском ими запрещенных предметов. При этом досмотр воздушного судна, как подчеркивал пилот, производился незаконно. «У меня LBA (Федеральная служба авиаперевозок Германии. — РБК) может досматривать, может досматривать самолет SAFA (европейская программа оценки безопасности иностранных воздушных судов. — РБК) и Росавиация», — утверждал Митрофанов, замечая, что произошедшее в Лондоне «не вписывалось вообще ни в какие рамки».

В целом же досмотр, по его данным, продлился не больше 10 минут, лайнер с собаками осматривали «пять-шесть человек». При этом экипаж самолета вошедшие попросили удалиться. За происходящим наблюдал только Митрофанов, однако и он, по его словам, не мог видеть всего — во время досмотра он «находился в кабине с открытой дверью и мог наблюдать только, как они [британские таможенники] действуют в проходе». «А много отсеков, которые они досматривали — я уже не видел, не имел возможности», — уточнял капитан, подчеркивая, что «по правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками».

Подавился мясом: кого из россиян обвиняли в измене и чем это кончилось Еще 4 фото
Фотогалерея

Недоумение в связи с произошедшим прежде уже выразили в «Аэрофлоте». В российском МИД случившееся назвали «очередной провокацией» Лондона и попыткой «провести манипуляции без свидетелей». Посольство России в Великобритании направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить причины досмотра российского лайнера.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия-Великобритания , Самолет , Сергей Скрипаль
Главное
Капитан рассказал о деталях досмотра российского самолета в Лондоне Политика
Материалы по теме
МИД назвал досмотр самолета в Хитроу провокацией Лондона Политика
Капитан рассказал о деталях досмотра российского самолета в Лондоне Политика
Досмотренный в Лондоне самолет «Аэрофлота» приземлился в Москве Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.