СМИ узнали об отсутствии связи между досмотром лайнера и «делом Скрипаля»

Досмотр российского лайнера в лондонском аэропорту был «стандартной расширенной проверкой» судна из страны «с повышенным уровнем риска», узнала Telegraph. Инцидент, по данным ее собеседников, никак не был связан с «делом Скрипаля»

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Досмотр сотрудниками британских правоохранительных органов прилетевшего в Хитроу из Москвы самолета авиакомпании «Аэрофлот» был «стандартной расширенной проверкой» лайнера, прибывшего из страны с «повышенным уровнем риска». Об этом газете The Telegraph рассказали источники в британском правительстве.

Собеседники, как подчеркивает издание, «ясно дали понять», что случившееся было «обычной проверкой». С расследованием отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошедшее, по их данным, никак не связано.

Инцидент в лондонском аэропорту, как напоминает The Telegraph, произошел накануне после посадки лайнера, около 15:30 по местному времени (17:30 мск). В Хитроу прибывший самолет, на борту которого находились 236 пассажиров, как замечает газета, «встретили сотрудники таможенной службы, которые провели стандартную расширенную проверку кабины».​ Остальных подробностей произошедшего издание не уточняет.

По словам капитана экипажа российского самолета Виталия Митрофанова, внезапная проверка лайнера британскими таможенниками была связана с поиском ими запрещенных предметов. При этом досмотр воздушного судна, как подчеркивал пилот, производился незаконно. «У меня LBA (Федеральная служба авиаперевозок Германии. — РБК) может досматривать, может досматривать самолет SAFA (европейская программа оценки безопасности иностранных воздушных судов. — РБК) и Росавиация», — утверждал Митрофанов, замечая, что произошедшее в Лондоне «не вписывалось вообще ни в какие рамки».

В целом же досмотр, по его данным, продлился не больше 10 минут, лайнер с собаками осматривали «пять-шесть человек». При этом экипаж самолета вошедшие попросили удалиться. За происходящим наблюдал только Митрофанов, однако и он, по его словам, не мог видеть всего — во время досмотра он «находился в кабине с открытой дверью и мог наблюдать только, как они [британские таможенники] действуют в проходе». «А много отсеков, которые они досматривали — я уже не видел, не имел возможности», — уточнял капитан, подчеркивая, что «по правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками».

Недоумение в связи с произошедшим прежде уже выразили в «Аэрофлоте». В российском МИД случившееся назвали «очередной провокацией» Лондона и попыткой «провести манипуляции без свидетелей». Посольство России в Великобритании направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить причины досмотра российского лайнера.