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Позиция России по ПРО не повлияет на решение Чехии
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Позиция России по ПРО не повлияет на решение Чехии
Политика, 31 мар 2007, 22:27
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Позиция России по ПРО не повлияет на решение Чехии
Чехия примет во внимание обеспокоенность России относительно размещения в Восточной Европе элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО), однако позиция Москвы не будет иметь большого значения при принятии Прагой решения о сотрудничестве с США в этой области.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг, принимающий участие в проходящей в немецком Бремене встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, передает Reuters.

"Конечно, мы обратим должное внимание на озабоченности, высказанные любой стороной, в том числе Российской Федерацией", - сказал министр. "Однако решение о том, что нам делать, а что нет, остается за нами. Конечно, мне не безразлична реакция (других стран), но она не окажет на меня большого влияния", - добавил К.Шварценберг.

Напомним, США предложили к 2011-2012гг. разместить в Чехии радиолокационную станцию для обслуживания комплекса из 10 ракет-перехватчиков, которые Вашингтон намерен установить в соседней Польше. Как заявляет американская администрация, эти меры необходимы для защиты Европы от возможных ракетных атак со стороны т.н. "государств-изгоев", в частности Ирана и КНДР. 24 февраля 2007г. польское правительство официально уведомило посольство США в Варшаве о своем согласии начать переговоры по ПРО. На этой неделе официальная Прага также согласилась начать с Вашингтоном переговоры по данному вопросу. США надеются, что строительство радиолокационной станции на территории Чехии начнется уже в 2008г.

Сегодня МИД РФ опроверг информацию о том, что существует возможность создания общей системы ПРО США и России. Предложение США России создать общую систему ПРО было озвучено 29 марта с.г. заместителем госсекретаря США Дэниелом Фридом в эфире телеканала "Вести-24". Д.Фрид назвал "не очень удачным" ответ российской стороны по поводу планов Вашингтона разместить системы американской ПРО в Польше и Чехии. "Это скромная система ПРО, которая не является угрозой для России", - отметил чиновник, пояснив, что в эту систему будут входить 10 маленьких ракет по 75 кг каждая, причем не оснащенных боеголовками. По мнению заместителя госсекретаря США, для руководства России "будет не совсем верным отвечать на несуществующую угрозу созданием ракетной системы". Д.Фрид считает, что подобная система "сама по себе будет угрожающей".

Теги: Reuters , ЕС , ПРО , Чехия , министр иностранных дел , Карел Шварценберг
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