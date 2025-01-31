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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трюдо предупредил о тяжелых временах из-за пошлин Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
США хотят с февраля ввести 25-процентные пошлины на канадские товары. Трюдо предупредил граждан о сложных временах и пригрозил ответом. По данным Bloomberg, Оттава может принять более масштабные меры, чем при первом сроке Трампа
Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Chris Young / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Канада немедленно ответит на решение США ввести 25-процентные пошлины, заявил премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.

«Я не буду приукрашивать — в ближайшие дни и недели нашу страну могут ждать трудные времена», — сказал Трюдо, но заверил, что власти поддержат граждан. На США приходится 75% экспорта товаров из Канады, отмечает Reuters.

Трюдо заявил, что Оттава готова «к целенаправленному, решительному, но разумному немедленному ответу». «Это не то, чего мы хотим, но, если он предпримет следующий шаг, мы тоже будем действовать», — сказал премьер, добавив, что рассматриваются все варианты.

В первый срок на посту президента Трамп ввел 10-процентные пошлины на канадскую алюминиевую продукцию и 25-процентные — на канадскую сталь, сославшись на соображения безопасности. Оттава в ответ ввела пошлины на ряд американских товаров, в частности апельсиновый сок из Флориды, а также на виски и бурбон из Теннесси и Кентукки. Затем обе страны договорились о взаимной отмене мер.

Трамп сообщил, когда введет пошлины на товары из Канады и Мексики
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

По данным Bloomberg и Globe and Mail, в этот раз Оттава готова к более существенным мерам, в том числе к пошлинам почти на все, что США экспортируют в Канаду. Реакция канадских властей будет зависеть от действий Трампа, но администрация Трюдо все еще надеется избежать торговой войны, отмечает агентство.

25-процентные пошлины на товары, поступающие в США из Мексики и Канады, начнут действовать 1 февраля, заявил ранее республиканец и исключил, что тарифы впоследствии могут вырасти. Это решение Трамп связал с потоками нелегальных мигрантов и контрабандой наркотиков. По его словам, сегодня наркотики поступают в страну в невиданных ранее масштабах, при этом и Мексика, и Канада имеют право и власть «легко решить эту давно назревающую проблему». С этого же дня будут введены пошлины в размере 10% в отношении Китая.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Канада Джастин Трюдо пошлины Дональд Трамп торговая война США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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