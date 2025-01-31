Мишустин заявил премьеру Киргизии о вымогательстве у компаний из России

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Российские компании в Киргизии сталкиваются с фактами «противоправных, иногда вымогательских действий». Об этом заявил в Казахстане премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым.

По словам Мишустина, у него «есть ряд вопросов». Среди них он назвал «необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии». Премьер-министр России уточнил, что речь идет о компаниях, которые «входят в число крупнейших налогоплательщиков».

Об этом говорилось в дипломатической ноте МИД России, уточнил Мишустин. Он попросил властей Киргизии прекратить «административное давление на наши компании» и обеспечить защиту их прав.

В ответ киргизский премьер сказал, что «до этого» уже обсуждали эту тему с Мишустиным. Касымалиев добавил, что когда вернется обратно в Бишкек, то постарается «еще раз об этом у себя поговорить» и проинформировать Россию.

Мишустин приехал в Казахстан с трехдневным визитом 29 января.

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