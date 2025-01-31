В Польше предложили ввести членские взносы в ЕС
ЕС необходимы новые источники финансирования, среди них, в том числе, может быть взнос за вступление в блок, заявила министр финансов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч, ее слова приводит Euractiv.
Пелчинская-Наленч призвала к «всеобъемлющей инвестиционной политике» ЕС, для которой потребуются новые источники дохода. Среди вариантов их получения она перечислила также цифровой налог и создание общего инвестиционного фонда.
Источники Euractiv в Еврокомиссии назвали нестабильной бюджетную ситуацию и заявили о необходимости срочного поиска новых источников дохода или увеличения взносов стран-членов ЕС.
К введению платы за пересечение границ ЕС в ответ на миграционный кризис в 2015 году призывал действующий на тот момент председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Однако идея об усилении пограничного контроля не получила широкой поддержки и не была реализована, отмечает издание. Дебаты о новых источниках дохода возобновились при председательстве в ЕК Урсулы фон дер Ляйнен.
предупреждал, что на этом фоне Еврокомиссия может потребовать дополнительных выплат. Он призывал к четкой расстановке приоритетов, перераспределению средств и использовании резервов на случай непредвиденных обстоятельств.
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