Кадры возвращения российских военных из плена ВСУ
Россия и Украина провели обмен пленными военными — 195 российских военнослужащих поменяли на 195 украинских, сообщило Минобороны России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине передали 207 военных и гражданских.
Обмен пленными должен был пройти на прошлой неделе, однако он не состоялся. Под Белгородом тогда украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинцев. Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной, заявил президент Владимир Путин.
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