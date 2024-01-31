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Военная операция на Украине ,  
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Кадры возвращения российских военных из плена ВСУ

Появились кадры возвращения российских военных из плена ВСУ
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Военная операция на Украине

Кадры возвращения российских военных из плена ВСУ
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Россия и Украина провели обмен пленными военными — 195 российских военнослужащих поменяли на 195 украинских, сообщило Минобороны России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине передали 207 военных и гражданских.

Обмен пленными должен был пройти на прошлой неделе, однако он не состоялся. Под Белгородом тогда украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинцев. Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной, заявил президент Владимир Путин.

Путин пообещал, что обмены пленными с Украиной продолжатся
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Теги
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