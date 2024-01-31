В России разрешат легализацию иностранных документов не только в Москве
После принятия в России обновленного закона о легализации российских и иностранных официальных документов придать им юридический статус можно будет не только в консульском департаменте МИД России, но и в территориальных органах министерства в регионах, сообщили РБК в ведомстве.
26 января правительство внесло в Госдуму проект закона «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов». Он определит само понятие легализации, перечень документов, которые могут быть легализованы, введет общее требование о легализации иностранных документов (сейчас это регулируют отраслевые акты) и устранит иные существующие правовые проблемы в этой сфере.
«Важным нововведением является то, что функции по легализации российских официальных документов будут выполнять также территориальные органы министерства, расположенные в 37 регионах России. В настоящее время легализовать документы можно только в консульском департаменте МИД России. <...> Наряду с этим имеется в виду наделить территориальные органы МИД России также полномочиями легализовывать иностранные официальные документы, выданные иностранными консульскими учреждениями, функционирующими на территории деятельности соответствующих терорганов. Речь идет о справках об отсутствии (наличии) судимости, о брачной правоспособности и т.п.», — рассказали в МИДе.
В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января будущего года.
Процесс консульской легализации представляет собой заверение документа МИДом или консульством с проставлением необходимых штампов и печатей. Есть упрощенный вариант легализации, когда ставят штамп «апостиль», но он разрешен не во всех странах, где-то требуется именно легализация.
Легализация или апостилирование нужны для документов при необходимости использовать их на территории государства, с которым у государства происхождения документа нет международного договора, отменяющего требование о легализации.
Легализация нужна, например, для нотариальных документов, справок. Согласно законопроекту, она не будет требоваться для паспортов (сейчас это положение действует де-факто).
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