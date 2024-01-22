МИД анонсировал новеллы в консульском учете россиян
Назрела очевидная необходимость переосмысления консульского учета, заявил консульский департамент МИДа, комментируя инициативу по введению обязательной постановки на учет проживающих за рубежом россиян.
Актуальным является вопрос адаптации консульского учета к «потребностям современного социально-экономического, демографического развития» России.
«Исходим из того, что соответствующие новеллы следует рассматривать в более широком контексте модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере, претерпевшей существенные изменения в последние годы», — пояснило ведомство и предложило изучить опыт организации консульского учета другими странами.
С самого начала консульский учет рассматривался как важный инструмент реализации задач по обеспечению прав, интересов и безопасности россиян, находящихся за рубежом, добавили в МИДе.
Действующие правила консульского учета были утверждены в 2011 году и закрепляли подходы 1990-х годов. Сотрудники консульств фиксировали базовые персональные данные по желанию самих граждан, это сейчас добровольное решение, факт постановки не порождает каких-либо правовых последствий для россиянина.
«В случае возникновения в иностранном государстве какой-либо чрезвычайной ситуации сведения о месте пребывания гражданина, пусть даже кратковременного, о способах экстренной связи с ним или его родственниками могут иметь решающее значение», — поясняют значение консульского учета в МИДе.
В январе правительство России утвердило план мероприятий на ближайшие два года в рамках концепции миграционной политики, среди прочего в нем было запланировано введение обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом. Эту норму предложено ввести к 20 июня 2025 года. Правительство ожидает, что будет определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизирован правовой статус этой категории.
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