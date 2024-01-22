МИД анонсировал новеллы в консульском учете россиян

Консульский учет сейчас доброволен, но правительство предложило сделать его обязательным. МИД считает, что перемены назрели — для «потребностей современного социально-экономического, демографического развития»

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Назрела очевидная необходимость переосмысления консульского учета, заявил консульский департамент МИДа, комментируя инициативу по введению обязательной постановки на учет проживающих за рубежом россиян.

Актуальным является вопрос адаптации консульского учета к «потребностям современного социально-экономического, демографического развития» России.

«Исходим из того, что соответствующие новеллы следует рассматривать в более широком контексте модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере, претерпевшей существенные изменения в последние годы», — пояснило ведомство и предложило изучить опыт организации консульского учета другими странами.

С самого начала консульский учет рассматривался как важный инструмент реализации задач по обеспечению прав, интересов и безопасности россиян, находящихся за рубежом, добавили в МИДе.

Действующие правила консульского учета были утверждены в 2011 году и закрепляли подходы 1990-х годов. Сотрудники консульств фиксировали базовые персональные данные по желанию самих граждан, это сейчас добровольное решение, факт постановки не порождает каких-либо правовых последствий для россиянина. «В случае возникновения в иностранном государстве какой-либо чрезвычайной ситуации сведения о месте пребывания гражданина, пусть даже кратковременного, о способах экстренной связи с ним или его родственниками могут иметь решающее значение», — поясняют значение консульского учета в МИДе.

В январе правительство России утвердило план мероприятий на ближайшие два года в рамках концепции миграционной политики, среди прочего в нем было запланировано введение обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом. Эту норму предложено ввести к 20 июня 2025 года. Правительство ожидает, что будет определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизирован правовой статус этой категории.