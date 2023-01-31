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Губернатор пообещал придумать награду для решивших продать танк украинцев

Глава Забакалья Осипов пообещал придумать «поощрение» для решивших продать танки украинцев
После того как глава Забайкальского края Александр Осипов подписал указ о вознаграждении для военных из региона за уничтожение западных танков, он пообещал придумать, как поощрять украинцев, которые сами решат продать танк
Александр Осипов
Александр Осипов (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Глава Забайкальского края Александр Осипов пообещал найти «формулу» поощрения для украинских военных, которые захотят продать западные танки. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передают «РИА Новости».

«Мы быстро, оперативно найдем еще какую-то формулу поощрить всех с тем, чтобы мы получили нужный результат, нужный всей стране результат», — сказал Осипов, отвечая на вопрос, что будет, если украинцы сами предложат сдать западные танки за вознаграждение.

Накануне Осипов подписал постановление (.pdf) о единовременных выплатах военным, которые смогут захватить или уничтожить танки Leopard и Abrams. Согласно документу, военным, которые непосредственно смог захватить Leopard любой модификации в работоспособном состоянии, полагается выплата в 3 млн руб., а участвующим с ним в захвате выплатят по 500 тыс. руб. каждому. Всего за один танк выплату могут получить до десяти человек.

За уничтожение одного танка Leopard любой модификации выплатят 1 млн руб., а тем, кто участвовал в его уничтожении, выплатят по 150 тыс. руб. каждому. За один танк на такую выплату могут рассчитывать до пяти человек.

Также «премировать» военных будут в регионе за захват и уничтожение танков M1 Abrams или «иных основных боевых танков, произведенных в странах НАТО». Тот, кто сумел захватить такие танки в работоспособном состоянии, получит 1,5 млн руб., а помогавшие ему могут рассчитывать на выплаты в размере 300 тыс. руб. Тому, кто уничтожит «Абрамс», выплатят 500 тыс. руб., участникам операции — по 100 тыс. руб.

Дефицит регионального бюджета в этом году по плану составит 7,3 млрд руб. «Доходы краевой казны в следующем году составят 104,1 млрд руб., расходы — 111,4 млрд руб.», — сообщала пресс-служба законодательного собрания края. Решение премировать военных за уничтожение танков Осипов объяснил желанием подогреть «спортивный интерес» у бойцов. «Думаю, что на первые выплаты в краевом бюджете точно у нас будут средства», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24». Он также выразил уверенность, что если таких танков будет уничтожено много, то поддержать выплаты смогут все жители региона.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Александр Осипов Забайкальский край танки
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