Kan узнала о подготовке Израиля к ответным ударам со стороны Ирана
Израиль готовится к ответным ударам со стороны Ирана после атак на оборонные предприятия страны, в совершении которых подозревают Тель-Авив и Вашингтон, сообщила израильская телекомпания Kan, ее сообщение передает издание The Times of Israel.
По данным Kan, 30 января службы безопасности Израиля обсуждали, как и когда Иран ответит на нанесенные удары. Телекомпания указала, что рассматривались варианты, при которых Тегеран атакует как цели внутри Израиля, так и в других странах, где мишенями могли быть израильские туристы, посольства и официальные лица.
28 января по оборонному заводу в городе Исхафан в Иране ударили беспилотники. Иранские военные заявили, что один из дронов был сбит ПВО, «два других попали в оборонительные ловушки и взорвались». Жертв не было, завод получит незначительные повреждения и продолжил работу.
The Wall Street Journal писала, что за атакой стоит Израиль, который совместно с США разрабатывает новые способы противостояния с Ираном. Арабские телеканалы Al Arabya и Al Hadath сообщили о причасности к удару Вашингтона, который таким образом предупреждает Тегеран и Москву, что «создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия не разрешены».
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