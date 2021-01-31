Правозащитники сообщили более чем об 1 тыс. задержанных в Москве

Среди задержанных в столице — 22 журналиста, передает «ОВД-Инфо». Митингующие прошли от «Красных Ворот» и «Сухаревской» к площади трех вокзалов и СИЗО «Матросская Тишина»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ходе несогласованных акций протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в России были задержаны 3614 человек, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» к 17:31 мск.

При этом в Москве задержали 1013 человек, в Санкт-Петербурге — 726.

Также в Москве на выходе с Комсомольской площади был задержан корреспондент РБК Антон Фейнберг. Его посадили в автозак, несмотря на то что он предъявил пресс-карту. К 18:14 его отпустили из автозака.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не смогли предоставить оперативную информацию.

Всего в России в ходе протестных акций были задержаны 82 журналиста, больше всего задержаний пришлось на Москву (22) и Санкт-Петербург (семь), передает «ОВД-Инфо».