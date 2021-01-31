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Отравление Навального ,  
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Правозащитники сообщили более чем об 1 тыс. задержанных в Москве

Среди задержанных в столице — 22 журналиста, передает «ОВД-Инфо». Митингующие прошли от «Красных Ворот» и «Сухаревской» к площади трех вокзалов и СИЗО «Матросская Тишина»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ходе несогласованных акций протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в России были задержаны 3614 человек, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» к 17:31 мск.

При этом в Москве задержали 1013 человек, в Санкт-Петербурге — 726.

Также в Москве на выходе с Комсомольской площади был задержан корреспондент РБК Антон Фейнберг. Его посадили в автозак, несмотря на то что он предъявил пресс-карту. К 18:14 его отпустили из автозака.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не смогли предоставить оперативную информацию.

Всего в России в ходе протестных акций были задержаны 82 журналиста, больше всего задержаний пришлось на Москву (22) и Санкт-Петербург (семь), передает «ОВД-Инфо».

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Изначально акция в Москве в поддержку Навального должна была состояться на центральных улицах Москвы, точкой сбора были объявлены Лубянка и Старая площадь. Власти в ответ на сообщения о несогласованных митингах закрыли вестибюли семи станций метро, а также перекрыли улицы Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка. Рестораны и магазины, в том числе ГУМ, ЦУМ, «Охотный Ряд» и «Детский мир», приостановили работу.

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Днем соратники Навального начали собираться у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская». В результате демонстранты прошли к площади трех вокзалов, а затем до СИЗО «Матросская Тишина». После разгона протестующих у изолятора они снова вернулись к площади трех вокзалов.

Акции сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями. Митингующих задерживали на станциях метро «Чистые пруды», «Красные Ворота», у СИЗО «Матросская Тишина», а также у метро «Комсомольская».

Протестующих оттеснили с площади трех вокзалов в Москве. Видео
Политика

В России несогласованные акции в поддержку Навального проходят вторые выходные подряд. Оппозиционера арестовали на 30 суток после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. ФСИН обвиняет Навального в нарушении условий испытательного срока и требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» (три с половиной года) реальным. Суд рассмотрит этот вопрос 2 февраля.

В ходе акций 23 января, согласно данным «ОВД-Инфо», в России были задержаны более 4 тыс. человек. Официальных данных о числе задержанных по стране не было.

Автор
Анастасия Батманова
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