Белый дом не стал настаивать на урезании военной помощи Украине

Впервые за несколько лет в администрации Дональда Трампа не стали спорить по этому поводу с конгрессом

Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

В Белом доме не стали настаивать на урезании военной помощи Украине в проекте бюджета на 2021 год. Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников, это произошло впервые за несколько лет.

Два последних года администрация президента Дональда Трампа предлагала сократить сумму, выделяемую Украине по линии Государственного департамента, до $20 млн, официально объясняя это тем, что «деньги пригодятся самим Соединенным Штатам». Конгресс с Белым домом не соглашался и утверждал помощь в размере $115 млн.

По данным WP, в этом году власти также намеревались предложить законодателям сокращение суммы, однако потом отказались от этой идеи. При этом собеседники издания не смогли объяснить, чем была вызвана смена позиции администрации Трампа.

Автор материала Washington Post предположил, что в Белом доме решили не спорить по этому вопросу с конгрессом, учитывая слушания об импичменте Трампа. Оппоненты Трампа, в частности, обвиняли его в том, что он решил заморозить военную помощь Украине из-за отказа Киева возобновить антикоррупционное расследование в отношении бывшего вице-президента, представляющего Демократическую партию Джо Байдена.

В Белом доме эти обвинения отвергают. Там заявляют, что заморозка военной помощи объяснялась опасениями Трампа насчет уровня коррупции на Украине.

Как пишет WP, США направляют помощь Украине по двум каналам. Помимо Госдепартамента деньги ($250 млн) Киеву предоставляет и Пентагон.