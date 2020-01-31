СМИ узнали о возможном отказе Грузии принять саммит из-за Лаврова

Российский министр не имеет права посещать Грузию, поскольку нарушил «закон об оккупации», посетив Абхазию и Южную Осетию

Сергей Лавров (четвертый справа на первом плане) во время рабочего визита в Абхазию (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Власти Грузии могут отказаться от проведения в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, запланированного на май, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к правительству Грузии. Если такое решение будет принято, то Грузия попросит руководство Совета Европы перенести встречу во французский Страсбург.

По данным издания, причина — потенциальное участие в саммите главы МИД России Сергея Лаврова. В соответствии с грузинским законодательством он не может въехать на территорию страны, поскольку «нелегально (то есть без разрешения грузинских властей) посещал Абхазию и Южную Осетию», которые в Тбилиси считают «оккупированными территориями».

Как сообщает телеканал Rustavi2, президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя сложившуюся ситуацию в ходе выступления в Страсбурге 28 января, заявляла о готовности обойти нормы законодательства ради выполнения международных обязательств. Однако с ней не согласны представители грузинской оппозиции, в том числе и сторонники бывшего главы государства Михаила Саакашвили. Еще в середине января они пригрозили начать массовые акции протеста в случае приезда Лаврова.

Похожим образом события развивались в прошлом году, когда к беспорядкам в Тбилиси привел приезд в столицу Грузии председателя Межпарламентской ассамблеи православия, депутата Госдумы Сергея Гаврилова, севшего в кресло спикера грузинского парламента. В итоге отношения между двумя странами обострились, а Москва в результате прекратила авиасообщение с Грузией.