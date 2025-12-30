 Перейти к основному контенту
На подлете к Москве сбили три беспилотника

Военная операция на Украине
Атаки беспилотников на Москву
Первый дрон уничтожили в 18:09 мск, а второй спустя 20 минут, в 18:29 мск. Третий беспилотник был сбил в 18:45 мск
Средства противовоздушной обороны Москвы уничтожили беспилотник, который летел на столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале в 18:09 мск.

Позднее, в 18:29 мск, Собянин сообщил о еще одном уничтоженном на подлете к Москве дроне. Спустя 16 минут мэр отчитался о третьем сбитом беспилотнике.

Моди выразил обеспокоенность в связи с атакой на резиденцию Путина
Политика
Нарендра Моди

Ранее, в 16:48 мск, представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на полеты в аэропорту Калуга (Грабцево). Воздушная гавань находится в 179 км от Москвы.

После начала специальной военной операции на Украине Собянин периодически отчитывается об уничтоженных на подлете к Москве дронах. Так, 27 декабря в период с 16:53 до 19:20 мск средства противовоздушной обороны сбили 26 дронов, которые летели на столицу.

