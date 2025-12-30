На подлете к Москве сбили три беспилотника
Средства противовоздушной обороны Москвы уничтожили беспилотник, который летел на столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале в 18:09 мск.
Позднее, в 18:29 мск, Собянин сообщил о еще одном уничтоженном на подлете к Москве дроне. Спустя 16 минут мэр отчитался о третьем сбитом беспилотнике.
Ранее, в 16:48 мск, представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на полеты в аэропорту Калуга (Грабцево). Воздушная гавань находится в 179 км от Москвы.
После начала специальной военной операции на Украине Собянин периодически отчитывается об уничтоженных на подлете к Москве дронах. Так, 27 декабря в период с 16:53 до 19:20 мск средства противовоздушной обороны сбили 26 дронов, которые летели на столицу.
