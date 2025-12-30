Экс-помощник Байдена Тара Рид получила российский паспорт

Тара Рид (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Тара Рид — бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена в 1990-х, когда он был сенатором, — сообщила, что получила российский паспорт.

«Спасибо! Это лучший рождественский подарок в жизни», — написала она в соцсети Х и опубликовала видео с получением документа.

Также блогер Sasha meets Russia (американка русского происхождения Саша Йост) опубликовала фото с Рид, которая держит российский паспорт в руках.

Тара Рид изменила имя на Александра Маккейб после разрыва с мужем в конце 1990-х.

Байден с 1973 по 2009 год представлял в американском сенате штат Делавэр. В 2020 году Рид выдвинула обвинения против Байдена: в 1993 году он положил ей руку под юбку, а затем совершил действия сексуального характера. Это, со слов Рид, произошло в коридоре сената. Байден, который тогда выдвигался на первый президентский срок, отверг обвинения.

В 2023-м Рид переехала в Москву. По словам женщины, ей угрожали из-за повторных обвинений в домогательствах со стороны Байдена после выдвижения на второй срок. Осенью этого года президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Рид стала гражданкой России.