 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-помощник Байдена Тара Рид получила российский паспорт

Тара Рид
Тара Рид (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Тара Рид — бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена в 1990-х, когда он был сенатором, — сообщила, что получила российский паспорт.

«Спасибо! Это лучший рождественский подарок в жизни», — написала она в соцсети Х и опубликовала видео с получением документа.

Также блогер Sasha meets Russia (американка русского происхождения Саша Йост) опубликовала фото с Рид, которая держит российский паспорт в руках.

Тара Рид изменила имя на Александра Маккейб после разрыва с мужем в конце 1990-х.

Байден с 1973 по 2009 год представлял в американском сенате штат Делавэр. В 2020 году Рид выдвинула обвинения против Байдена: в 1993 году он положил ей руку под юбку, а затем совершил действия сексуального характера. Это, со слов Рид, произошло в коридоре сената. Байден, который тогда выдвигался на первый президентский срок, отверг обвинения.

В 2023-м Рид переехала в Москву. По словам женщины, ей угрожали из-за повторных обвинений в домогательствах со стороны Байдена после выдвижения на второй срок. Осенью этого года президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Рид стала гражданкой России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Джо Байден Владимир Путин гражданство паспорт
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 18:05
На подлете к Москве сбили четвертый дрон Политика, 20:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:53
Магнус Карлсен в девятый раз выиграл чемпионат мира по блицу Спорт, 20:45
Умер известный иллюзионист Эмиль Кио. Каким его запомнят? Общество, 20:38 
Зеленский рассказал о желании Трампа повысить зарплаты на Украине Политика, 20:37
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
FIS дала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам Спорт, 20:29
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Москва выразила протест странам Прибалтики из-за мер против посольств Политика, 20:22
Жители Раменского остались без света из-за аварии Общество, 20:10
Суд в Армении отпустил миллиардера Карапетяна из СИЗО под домашний арест Политика, 20:08
Звезда НБА Йокич пропустит минимум месяц из-за травмы колена Спорт, 20:05
Зеленский определился с кандидатурой на должность главы своего офиса Политика, 20:05
Reuters рассказал, как новые власти Сирии пошли на уступки алавитам Политика, 19:54
Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире Политика, 19:40