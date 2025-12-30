 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Россиянам родом из ДНР и Крыма начали отказывать во въезде в Грузию

Действия грузинских пограничных властей «вносят элемент неопределенности в планы россиян», отмечают дипломаты. Проблемы с въездом в Грузию у россиян, родившихся в Крыму и Донбассе, уже возникали и раньше, отмечает издание «Турдом»
Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС

На границе Грузии участились случаи отказа во въезде гражданам России с определенным местом рождения в паспорте, предупредила секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии была открыта в 2009 году, после того как дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Речь идет о россиянах, у которых в документах в качестве места рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области, отмечают дипломаты.

Посольство в Таиланде опровергло данные о запретах для въезда россиян
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

«В сложившейся ситуации, когда действия грузинских пограничных властей вносят элемент неопределенности в планы россиян по отдыху в Грузии, настоятельно рекомендуем гражданам, планирующим поездку в эту страну, тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и Российский союз туриндустрии (РСТ).

Отраслевое издание «Турдом» ранее сообщило, что перед Новым годом нескольких россиян с рейса Москва — Батуми не пустили в Грузию из-за указания места проживания в загранпаспорте. По данным портала, речь идет об уроженцах Луганска и Крыма. На границе развернули шесть пассажиров.

Издание отмечает, что проблемы с въездом в Грузию происходили ранее у российских граждан. Так, в октябре двум жителям Севастополя пожизненно запретили въезд в страну, когда они пересекали границу с российскими документами, выданными в Херсонской области. Еще один турист рассказал, что родился и прописан в Крыму, получил загранпаспорт в Свердловской области, но все равно не смог пересечь границу.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

