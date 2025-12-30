Россиянам родом из ДНР и Крыма начали отказывать во въезде в Грузию
На границе Грузии участились случаи отказа во въезде гражданам России с определенным местом рождения в паспорте, предупредила секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии была открыта в 2009 году, после того как дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Речь идет о россиянах, у которых в документах в качестве места рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области, отмечают дипломаты.
«В сложившейся ситуации, когда действия грузинских пограничных властей вносят элемент неопределенности в планы россиян по отдыху в Грузии, настоятельно рекомендуем гражданам, планирующим поездку в эту страну, тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и Российский союз туриндустрии (РСТ).
Отраслевое издание «Турдом» ранее сообщило, что перед Новым годом нескольких россиян с рейса Москва — Батуми не пустили в Грузию из-за указания места проживания в загранпаспорте. По данным портала, речь идет об уроженцах Луганска и Крыма. На границе развернули шесть пассажиров.
Издание отмечает, что проблемы с въездом в Грузию происходили ранее у российских граждан. Так, в октябре двум жителям Севастополя пожизненно запретили въезд в страну, когда они пересекали границу с российскими документами, выданными в Херсонской области. Еще один турист рассказал, что родился и прописан в Крыму, получил загранпаспорт в Свердловской области, но все равно не смог пересечь границу.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах