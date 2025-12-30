 Перейти к основному контенту
Лидеры Европы созвонились из-за пересмотра позиции Москвы на переговорах

В разговоре участвовали лидеры Германии, Финляндии, Польши, а также глава ЕК. Они обсуждали ситуацию по Украине после сообщений из Москвы об изменении переговорной позиции из-за атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
Фото: Андрей Андриенко / Reuters
Европейские лидеры провели звонок для обсуждения ситуации по Украине после заявлений из Москвы о пересмотре позиции на переговоров из-за атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщает Bloomberg.

К разговору также присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Детали разговора агентство не приводит.

МИД дал оценку атаке Украины на резиденцию Путина
Политика
Сергей Лавров

О том, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию Путина, сообщил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сказал, что Киев использовал 91 дрон дальнего действия.

Как подчеркнул Лавров, действия Украины не останутся без ответа, а объекты для ответных ударов и время их нанесения уже определены. Переговорная позиция России после украинской атаки на резиденцию президента будет пересмотрена, при этом выходить из переговоров о мире Москва не планирует, отметил министр.

В Новгородской области расположена государственная резиденция «Ужин» (ударение на второй слог), или «Долгие Бороды» (по названию близлежащей деревни). Она была построена в советское время и предназначалась для отдыха высших государственных чиновников. Резиденцию посещал первый президент России Борис Ельцин, а также нынешний глава государства — Владимир Путин. Например, в начале 2000 года Путин проводил там совещание с руководителями регионов, следует из данных на сайте Кремля.

