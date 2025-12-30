 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Лукашенко помиловал более 20 заключенных в преддверии Нового года

В Белоруссии перед Новым годом помилованы 22 человека, в основном осужденных за экстремизм. Это уже десятое помилование в 2025 году
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Нового года помиловал 22 человека, в том числе 20 осужденных за экстремизм, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Среди помилованных 15 женщин и семь мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети, говорится в материале. Все они обратились с ходатайствами на имя главы государства о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном.

Решение о помиловании принято «из гуманитарных соображений и в интересах семей», а также с учетом положительных характеристик помилованных, говорится в материале.

До этого 13 декабря президент Белоруссии помиловал 123 человек, осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм.

Сколько заключенных помиловал Лукашенко в 2025 году. Инфографика
Политика

Это десятое помилование, подписанное Лукашенко в 2025 году, — почти все решения касаются людей, которые, по оценке белорусского правосудия, совершили преступления экстремистской направленности. Всего по состоянию на 30 декабря в 2025 году в республике были освобождены в соответствии с указами президента 365 человек.

Несколько президентских указов о помиловании были подписаны в преддверии крупных государственных праздников, в том числе 7 мая — перед Днем Победы, 2 июля — перед Днем Независимости и 16 сентября — перед Днем народного единства.

Череда помилований началась в 2024 году, тогда президент Белоруссии помиловал суммарно 195 человек. На фоне этих указов активизировались контакты Вашингтона и Минска. Так, с начала 2025 года представители администрации США посетили Белоруссию как минимум шесть раз. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джон Коул приезжал в республику в апреле, сентябре и декабре 2025 года.

Осенью, после его очередного визита, США частично сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» и заявили о планах в ближайшее время возобновить работу своего посольства в Минске, которое закрыто с 2022 года.

