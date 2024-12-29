Володин рассказал, какие законы вступят в силу после Нового года

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В январе 2025 года в России вступят в силу несколько законов, касающихся минимальной заработной платы, миграции, поддержки семей, в том числе с детьми-инвалидами, пенсионеров и продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Среди законов, которые вступят в силу 1 января:

увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22,44 тыс. руб. Это коснется около 4,2 млн работающих граждан. А 80-летние пенсионеры и инвалиды I группы буду дополнительно получать 1,2 тыс. руб. каждый месяц с ежегодной индексацией (по стандартам перерасчета для социальной пенсии);

страховые пенсии работающим пенсионерам, равно как и неработающим, начнут ежегодно индексировать (уровень индексации рассчитают от суммы, которую пенсионер мог бы получить не работая);

срок временного пребывания мигрантов, лиц без гражданства, которым не нужна виза, сократят до 90 суток суммарно в течение года (вместо 180 дней);

мигрантам также нельзя будет иметь более десяти сим-карт, а оформить их можно будет только при очном посещении офиса оператора связи, пройдя биометрию;

супруги погибших от боевых травм, а также приравненных к ним лиц с правом на пенсию по потере кормильца и воспитывающих детей до 23 лет смогут получать эти выплаты вне зависимости от того, работают они или нет;

при рождении следующего ребенка в семье, которая получает единое пособие на детей, не нужно будет повторно проходить оценку нуждаемости;

регионы должны будут выделить квоты в летних лагерях для детей-инвалидов, чтобы обеспечить равный доступ к отдыху;

в два раза увеличится налоговый вычет на второго и последующего ребенка. Размер дохода, до достижения которого предоставляются вычеты, увеличен до 450 тыс. руб. За за сдачу ГТО будет предусмотрен вычет 18 тыс. руб. в год.

С 25 января в силу вступит закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством. Так, мигранты смогут получить вид на временное проживание в России вне квоты или вид на жительство только через три года после вступления в брак с гражданином, проживающим в России.

А с 8 января за неоднократную продажу детям сигарет и вейпов введут уголовную ответственность — штраф 80 тыс. руб. или два года исправительных работ с возможным запретом на определенную деятельность до трех лет.