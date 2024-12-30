В Хорватии не смогли выбрать президента в первом туре
Хорваты не смогли выбрать президента в первом туре, следует из данных Государственной избирательной комиссии после обработки 99,91% бюллетеней. Ни один кандидат не набрал более 50% голосов.
Действующий президент Зоран Миланович, известный своей критикой помощи Украине, набрал 49,10% голосов. Он выдвинулся как независимый кандидат, но его поддерживает левоцентристский альянс во главе с Социал-демократической партией (СДП). У его основного соперника, бывшего министра образования Драгана Примораца, 19,35%. Они проходят во второй тур, который состоится 12 января.
Всего в выборах участвовали восемь кандидатов. Остальные набрали 9% и менее. Явка избирателей составила 46,02%.
Опросы показывали, что в первом туре Миланович наберет не более 37%. Издание Dnevnik называет реальный результат "серьезной неудачей для премьер-министра Андрея Пленковича, представителя Хорватского демократического союза (ХДС). Миланович за годы президентства постоянно конфликтовал с премьером из-за вопросов внешней и государственной политики и жестко критиковал Евросоюз и НАТО за поддержку Украины, пишет Reuters. Самого президента прозападные политики осуждают за пророссийскую позицию по военному конфликту Москвы и Киева.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО
Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов