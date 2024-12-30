В Хорватии не смогли выбрать президента в первом туре

Во втором туре выборов встретятся действующий президент Зоран Миланович, критикующий помощь Украине, и бывший министр образования Драган Приморац

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Хорваты не смогли выбрать президента в первом туре, следует из данных Государственной избирательной комиссии после обработки 99,91% бюллетеней. Ни один кандидат не набрал более 50% голосов.

Действующий президент Зоран Миланович, известный своей критикой помощи Украине, набрал 49,10% голосов. Он выдвинулся как независимый кандидат, но его поддерживает левоцентристский альянс во главе с Социал-демократической партией (СДП). У его основного соперника, бывшего министра образования Драгана Примораца, 19,35%. Они проходят во второй тур, который состоится 12 января.

Всего в выборах участвовали восемь кандидатов. Остальные набрали 9% и менее. Явка избирателей составила 46,02%.

Опросы показывали, что в первом туре Миланович наберет не более 37%. Издание Dnevnik называет реальный результат "серьезной неудачей для премьер-министра Андрея Пленковича, представителя Хорватского демократического союза (ХДС). Миланович за годы президентства постоянно конфликтовал с премьером из-за вопросов внешней и государственной политики и жестко критиковал Евросоюз и НАТО за поддержку Украины, пишет Reuters. Самого президента прозападные политики осуждают за пророссийскую позицию по военному конфликту Москвы и Киева.