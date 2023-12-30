 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде возникло 10 пожаров после обстрела ВСУ

МЧС: в Белгороде потушили 10 пожаров после обстрела ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Под обстрелом ВСУ оказался центр города, по официальным данным, есть двое погибших детей. «Коммерсантъ» и «РИА Новости» сообщают, что жертв не менее пяти, а пострадавших — от 25 до 30 человек

В Белгороде возникло 10 пожаров после обстрела ВСУ
Video

После обстрела центра Белгорода Вооруженными силами Украины в МЧС поступили сообщения о десяти возгораниях, пожары ликвидированы, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Из-за массированного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о десяти возгораниях, также о погибших и раненых», — сказано в сообщении.

Об обстреле центра города губернатор Вячеслав Гладков сообщил в 15:10. Были включены сирены ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытия. Об отмене сигнала глава региона сообщил в 16:25.

Гладков сообщил о двоих погибших детях. Как рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к Следственному комитету, погибли от пяти до семи человек, около 30 пострадали. Такие же данные о раненых приводит РЕН ТВ со ссылкой на источник. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает о пяти погибших и 25 раненых.

ВСУ нанесли удар по центру Белгорода
Политика
Фото:shepot_belgorod / VK

Телеграм-канал SHOT сообщал, что под ударом оказались Соборная площадь (там находится правительство области), Гражданский проспект и проспект Богдана Хмельницкого. По данным Baza, один из снарядов попал в каток на Соборной площади.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Сотрудник «РБК Черноземье» Александр Попов рассказал, что в момент обстрела находился с дочерью на площади. «Мы успели спуститься в подземный переход, как и многие люди… К сожалению, было несколько серьезных прилетов <...>. Такого в Белгороде еще не было», — сказал он.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Белгород Белгородская область МЧС
Материалы по теме
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 30
Политика
Жителей Белгорода призвали идти в укрытия из-за ракетной угрозы
Политика
В Белгородской области при обстреле погиб мужчина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Минобороны сообщило, чем ВСУ нанесли удар по Белгороду Политика, 18:14
Слуцкий назвал большим вызовом в карьере назначение в китайский клуб Спорт, 18:10
При обстреле Белгорода оказалось повреждено здание правительства региона Политика, 18:09
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 18:06
Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 14 Политика, 18:02
Собянин пообещал, что Москва поможет в восстановлении Белгорода Политика, 17:36
Непомнящий пожелал FIDE честности и мудрых судей в новом году Спорт, 17:34
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду Политика, 17:15
Грузинский миллиардер Иванишвили объявил о возвращении в политику Политика, 17:04
Десять человек погибли при обстреле центра Белгорода Политика, 16:56
В Белгороде возникло 10 пожаров после обстрела ВСУ Политика, 16:47
Удар ВСУ по центру Белгорода и рассказ очевидца. Видео Политика, 16:45
Фермы, технологии и роботы: как делают колбасу РБК и Черкизово, 16:44
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 30 Политика, 16:41