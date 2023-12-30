В Белгороде возникло 10 пожаров после обстрела ВСУ
После обстрела центра Белгорода Вооруженными силами Украины в МЧС поступили сообщения о десяти возгораниях, пожары ликвидированы, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«Из-за массированного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о десяти возгораниях, также о погибших и раненых», — сказано в сообщении.
Об обстреле центра города губернатор Вячеслав Гладков сообщил в 15:10. Были включены сирены ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытия. Об отмене сигнала глава региона сообщил в 16:25.
Гладков сообщил о двоих погибших детях. Как рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к Следственному комитету, погибли от пяти до семи человек, около 30 пострадали. Такие же данные о раненых приводит РЕН ТВ со ссылкой на источник. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает о пяти погибших и 25 раненых.
Телеграм-канал SHOT сообщал, что под ударом оказались Соборная площадь (там находится правительство области), Гражданский проспект и проспект Богдана Хмельницкого. По данным Baza, один из снарядов попал в каток на Соборной площади.
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Сотрудник «РБК Черноземье» Александр Попов рассказал, что в момент обстрела находился с дочерью на площади. «Мы успели спуститься в подземный переход, как и многие люди… К сожалению, было несколько серьезных прилетов <...>. Такого в Белгороде еще не было», — сказал он.