Антонов фразой об «эффективности» оценил реакцию США на удар по Украине

Антонов: реакция США на удар по Украине говорит об эффективности спецоперации

Минобороны накануне отчиталось о массированном ударе по объектам ВПК Украины. После этого Байден заявил, что США могут быть втянуты в войну. Антонов назвал реакцию Вашингтона свидетельством эффективности спецоперации

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Реакция американского руководства на массированный удар, нанесенный российскими военными по объектам на Украине в ночь на 29 декабря, свидетельствует об эффективности спецоперации. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Реакция США на удары воздушно-космических сил России [по объектам на Украине] демонстрирует эффективность специальной военной операции. И примечательно, что сами американцы признают, что Вашингтону удалось объединить вокруг себя 50 государств, ведя гибридную войну против России и бросая современное западное оружие на фронт против российских Вооруженных сил. Задача наших оппонентов не изменилась — разгромить Российскую Федерацию на поле боя, нанести экономическое поражение с помощью многочисленных ограничений, а также внести раскол в общество», — заявил Антонов.

В то же время, по словам дипломата, эффект от усилий Вашингтона обратный: за прошедший год Россия «сконцентрировалась», «стала более монолитной», а эффективность и боеготовность Вооруженных сил резко возросли. «Если бы в Вашингтоне хоть на мгновение подумали о простых украинцах, если бы здесь была хотя бы капля сострадания, то мы ясно видим решение — немедленно прекратить гибридную войну и тем самым избежать многочисленных жертв», — подчеркнул посол.

Он отмети, что агрессивные заявления, призывающие к еще более ожесточенной военной конфронтации, приводят к серьезным последствиям не только для региональной, но и для глобальной безопасности. «Историческая ответственность за эти действия полностью ляжет на Соединенные Штаты. Я хотел бы еще раз подтвердить, что любые посягательства на безопасность России получат решительный ответ», — заключил Антонов.

В ночь на 29 декабря украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове, а также Днепре (бывший Днепропетровск). Главком ВСУ Валерий Залужный заявил о массированном ударе по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам, добавив, что есть погибшие и пострадавшие. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку самой массовой с начала конфликта.

Минобороны России днем отчиталось о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине, нанесенных за неделю с 23 по 29 декабря. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Все цели были поражены, добавили в министерстве.

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На фоне массированной атаки президент США Джо Байден заявил, что ставки в вооруженном конфликте на Украине «выходят далеко за пределы» этой страны, затрагивая НАТО, европейскую безопасность и будущее трансатлантических отношений. Он вновь призвал американский конгресс «принять срочные меры» в новом году, чтобы продолжать отправлять Украине оружие и системы противовоздушной обороны. «Возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут напрямую втянуты в эту ситуацию», — добавил президент.

Москва осуждает поставки вооружения Киеву западными странами и считает, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к мирным переговорам.