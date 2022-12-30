«РИА Новости» сообщили о проверке Парфенова из-за израильского паспорта

Парфенова проверяют по подозрению в неуведомлении о наличии гражданства Израиля. Журналист опровергал получение израильского паспорта

Леонид Парфенов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова, утверждает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства заявил, что он не уведомил по закону о наличии у журналиста израильского гражданства.

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — сказал собеседник агентства. По его версии, паспорт Израиля Парфенов получил еще в 2017 году, а сейчас находится в Грузии.

Леонид Парфенов 12 декабря на своем YouTube-канале «Парфенон» опубликовал выпуск авторской передачи с кадрами из Тбилиси, в котором сообщил, что выпуск «Намедни» и других его проектов продолжится в Грузии.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и обратился за комментарием к Парфенову и его представителю.

В СМИ ранее неоднократно появлялась информация о получении Парфеновым гражданства Израиля и переезде, однако ведущий отрицал эти сообщения. Русскоязычный израильский телеканал ILand в 2016 году со ссылкой на источник утверждал, что Парфенов «продемонстрировал сотрудникам пограничной службы визу на ПМЖ в своем российском паспорте» при прохождении пограничного контроля в аэропорту Бен Гурион. Телеканал называл это подтверждением того, что журналист проходит процесс получения гражданства. На тот момент Парфенов занимался съемками трилогии «Русские евреи». Принятие паспорта Израиля и переезд он опровергал: отвечая на вопрос «Московского комсомольца» о том, что побудило его принять израильское гражданство, журналист назвал все подобные сообщения слухами. «Ничто не побудило. Меня уже дважды поселяли в США. Где я только не живу, если верить разговорам», — сказал он. Несмотря на все более поздние сообщения об эмиграции, Парфенов оставался в России.

В интервью Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов) 28 декабря Парфенов сообщал, что выехал из России в феврале, на следующий день после начала военной операции на Украине. «Я уехал 25 февраля. У меня были желтые карточки, всякие предупреждения от Роскомнадзора про контент... и я понимал, что красная может очень быстро прилететь», — сказал он и пояснил, что опасался статьи о распространении «фейков» о вооруженных силах.

Неуведомление о втором гражданстве — правонарушение небольшой тяжести, наказание по этой статье не предусматривает лишения свободы. Статья ст. 330.2 УК предусматривает штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 400 часов. Накануне СК попросил суд заочно арестовать Петра Верзилова (внесен в реестр иноагентов) по аналогичному делу.