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Политика ,  
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Bloomberg перечислил главные достижения Путина на посту президента
Агентство считает, что российскому президенту удалось восстановить геополитическое влияние страны в условиях скромного бюджета, а также добиться здоровой и надежной экономики в условиях санкций
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Bloomberg опубликовал материал, посвященный 20-летию президентства Владимира Путина, в котором перечислил его главные достижения на посту.

Как пишет агентство, при Путине Россия смогла частично восстановить геополитическое влияние Советского Союза, находясь при этом в условиях скромного бюджета. В частности, перечисляет Bloomberg, Путин укрепил связи с Китаем, «аннексировал» Крым, изменил ход войны в Сирии и сделал Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке, продал ЗРК С-400 входящей в НАТО Турции, а также заключил крупные оружейные и нефтяные контракты с ключевым американским союзником — Саудовской Аравией. Россия также впервые за 20 лет расширяет свое влияние в Африке, отмечает агентство.

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Кроме того, при Путине Россия смогла достичь финансового баланса даже в условиях американских и европейских санкций, а ее экономика считается «одной из самых здоровых в мире», указывает агентство. Москва также утверждает, что смогла добиться технологического превосходства над США в вопросе вооружений, хотя ее траты на оборону значительно ниже, чем у Вашингтона.

Тем не менее, Bloomberg со ссылкой на экспертов уточняет, что подконтрольная государству российская экономика во многом неэффективна: из-за упора Путина на стабильность в ближайшие годы предел ее роста составляет 2%, хотя в мире этот показатель в среднем равен 3,5%. Также, несмотря на заявления президента о «крупном экономическом прорыве», доходы российского населения падают, а, согласно опросу Левада-центра, более половины молодых россиян в возрасте 18-24 лет хотят переехать из России, заключает Bloomberg.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Путин, Bloomberg, достижения
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