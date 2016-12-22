«Единая Россия» удалила видеоролик с ребенком, Дедом Морозом и Путиным

В «Единой России» объяснили, почему удалили с Youtube ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина следующим президентом. В партии признались, что сделали это по совету ЦИК

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС )

Партия «Единая Россия» удалила со своего Youtube-канала предновогодний ролик, в котором девочка попросила Деда Мороза сделать Владимира Путина следующим президентом России. Информацию об этом РБК подтвердили в пресс-службе партии, а также объяснили причины, по которым это было сделано.

«Несмотря на то что в ролике нет никаких нарушений и мы не обязаны были этого делать, мы удалили его в интересах чистоты избирательной кампании», — говорится в заявлении пресс-службы «Единой России», поступившем в РБК.

«Нам посоветовали это сделать коллеги из Центризбиркома, поскольку допускали его неверное толкование и публичные спекуляции на этой почве. И они, конечно же, случились», — уточняется в заявлении.

В партии подчеркнули, что ролик носит «сугубо информационный» характер, в нем рассказывается о результатах работы «Единой России». «Когда в прошлом году мы делали первую часть видеоролика о новогодних желаниях его героини, мы уже тогда запланировали вторую — с отчетом об их исполнении. Вся задумка только в этом. Ролик не является агитационным и не может им являться, потому что «Единая Россия» не выдвигала своего кандидата и не является субъектом избирательного процесса», — уточняет пресс-служба партии. Там отметили, что в ролике не звучало никаких имен и фамилий каких-либо кандидатов.

«Героиня ролика указала на экран, на котором были показаны несколько десятков человек. Она могла иметь в виду любого из них», — уверяют в «Единой России».

В заявлении также сказано, что решение об удалении ролика было принято до появления в СМИ информации о том, что юристы телеведущей Ксении Собчак направили жалобу по поводу данного видеоролика. 30 декабря стало известно, что Собчак направила жалобу в ЦИК и Генпрокуратуру по поводу видеоролика единороссов. Юристы ее штаба усмотрели в нем нарушение двух законов — «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах президента Российской Федерации».

Источник в партии уточнил в беседе с РБК, что разъяснение ЦИК о том, что «ролик не является агитационным, но может трактоваться по-разному, было получено вечером в пятницу 29 декабря».

Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Борисов заявил РБК, что «ролик забрали на доработку». По его словам, через некоторое время ролик предполагается запустить снова, но «какие-то вещи там будут более конкретными и понятными». «Мы очень сожалеем, что наши оппоненты, которые пытаются с нами конкурировать, увидели в этом ролике то, чего в нем нет», — сказал Борисов РБК.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале партии 28 декабря. В нем девочка просит Деда Мороза исполнить ее новогоднее желание. Оба героя ролика находятся перед экраном телевизора, на котором показываются кадры выступления Владимира Путина. Конкретные имена в ролике действительно не звучат.

«А сможешь сделать так, чтобы он стал президентом?», — спросила девочка у Деда Мороза, указывая на экран телевизора. «Знаешь, сколько я таких просьб получаю?»​ — ответил ей на это Дед Мороз.

На момент публикации материала при попытке перейти по ссылке, где ранее был опубликован видеоролик, выводится надпись: «Это видео было удалено пользователем».