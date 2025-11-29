 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

FT узнала о «страшной тайне» Вашингтона об отношениях Дрисколла и Хегсета

FT: у Дрисколла напряженные отношения с Хегсетом из-за амбиций
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
У министра армии США и шефа Пентагона напряженные отношения, причина — в амбициозности Дрисколла: многие считают, что он может претендовать на пост Хегсета в случае его отставки, пишет FT
Дэниел Дрисколл (слева) и Пит Хегсет (справа)
Дэниел Дрисколл (слева) и Пит Хегсет (справа) (Фото: Ron Sachs / Keystone Press Agency / Global Look Press)

У министра армии США Дэна Дрисколла и шефа Пентагона Пита Хегсета напряженные отношения, что является «одной из самых страшных тайн» Вашингтона, пишет Financial Times.

Причина этого лежит в амбициозности Дрисколла: многие считают, что он может претендовать на пост Хегсета в случае его отставки. Один из бывших военных чиновников заявил FT, что Дрисколл, «безусловно, ясно дал понять», что хочет возглавить Пентагон. Издание отмечает, что министр армии США умеет поддерживать связь с военными, в том числе потому, что сам имеет опыт службы.

«Он уверен в себе, но не самоуверен», — отметил бывший сотрудник Пентагона. По его словам, Дрисколл производит впечатление «настойчивого» и «серьезного» человека, а также «готового пойти на определенный риск».

В 38 лет Дрисколл стал самым молодым министром армии США в истории, отмечает FT. Он родился в семье военных и вырос в Северной Каролине. Его отец служил во Вьетнаме, а дед был дешифровщиком во время Второй мировой войны. В 2009 году Дрисколл был направлен в Ирак и демобилизован в звании старшего лейтенанта. Затем он поступил на юридический факультет Йельского университета (Генпрокуратура России признала его нежелательным), где познакомился с нынешним вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Сейчас они «регулярно переписываются, как два приятеля», рассказал собеседник газеты.

Окончив университет, Дрисколл работал в сфере финансов и венчурного капитала и безуспешно баллотировался в конгресс. В команду Дональда Трампа его позвал Вэнс.

Министр армии традиционно курирует бюджет вооруженных сил в $185 млрд, почти миллион военнослужащих, более 265 тыс. гражданских сотрудников и закупку вооружений. Дрисколл поставил перед собой задачу модернизировать армию и реформировать систему закупок вооружений. Он привлек частные инвестиционные компании для финансирования ВС и хочет привлечь больше коммерческих и оборонно-технологических компаний к участию в контрактах.

Ожидалось, что Дрисколл посетит Украину в рамках поездки, посвященной дронам, в декабре. Однако, по словам американского чиновника, Белый дом решил привлечь его к мирным переговорам.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица описывает Дрисколла как «очень активного, располагающего к себе и готового слушать». Однако переговоры в Киеве прошли не совсем гладко. Высокопоставленный европейский чиновник назвал тон встречи Дрисколла с европейскими послами и западными чиновниками «тошнотворным». Европейские чиновники спросили министра, считают ли США привлечение России к ответственности неотъемлемой частью плана. Однако тот уклонился от ответа. «Есть спорные территории, которые перейдут России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение бороться должно быть взвешено: сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? Ситуация не улучшается, а становится только хуже», — заявил он.

Как писала FT, Дрисколл на встрече в Киеве, которая проходила на следующий день после того, как он представил мирный план США из 28 пунктов, объявил, что пора «покончить с этим дерьмом». Он настаивал, что Киев «находится в очень плохом положении» и что «сейчас самое подходящее время для мира». «У нас мало времени для мира — президент Трамп хочет мира сейчас», — утверждал тогда министр.

The Telegraph узнала, что с Уиткоффом в Москву полетит зять Трампа
Политика
Джаред Кушнер

CNN сообщал, что Дрисколл готовился к поездке в Киев для обсуждения беспилотных технологий, но получил неожиданное задание от Трампа: подтолкнуть Украину вернуться за стол переговоров с Россией как можно скорее. 38-летний ветеран армии и близкий друг и однокурсник Вэнса, как отмечал телеканал, не имеет дипломатического опыта, но, по словам одного из источников, переговоры «на уровне армии» показались Вашингтону многообещающими: украинцы знают и доверяют американским военным. Сам Трамп симпатизирует Дрисколлу и называет его «специалистом по дронам»: тот работает над разработкой новых технологий беспилотников для армии. Кроме того, американский лидер интересуется мнением министра по поводу того, «что делать с Украиной», всякий раз, когда тот находится в Белом доме, рассказал один из собеседников.

По словам одного из источников, Дрисколл «был рад» принять вызов и каждый раз в ходе переговорной кампании поддерживал связь с Белым домом, а Трамп давал указания через Вэнса и посланника Стива Уиткоффа.

Однако близость министра армии к Белому дому и Вэнсу привела к напряженности в отношениях с министром обороны Хегсетом, отмечал CNN. То, что Дрисколл может в конечном итоге заменить Хегсета на посту главы Пентагона, по данным телеканала, в администрации Трампа втайне обсуждают уже несколько месяцев. По словам одного из источников, поручение по переговорам Дрисколлу стало признанием того, что отношения Хегсета с Украиной испортились с начала его пребывания на этом посту. Как отмечал CNN, министр обороны неоднократно приостанавливал поставки американского оружия Киеву, не уведомляя об этом ни Пентагон, ни Белый дом. Хегсет также преждевременно исключил возможность членства Украины в НАТО на одной из своих первых зарубежных встреч с союзниками в Брюсселе в начале этого года. Тем не менее Дрисколл держал Хегсета в курсе хода переговоров, рассказал один из собеседников CNN.

Сам Дрисколл отрицает разногласия с главой Пентагона, пишет The Wall Street Journal. Он назвал последнего «силой добра, трансформировавшей Пентагон и его культуру». «Я испытываю огромное уважение, и для меня большая честь работать с президентом Трампом и министром Хегсетом», — сказал он изданию.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Хегсет продолжает участвовать в обсуждениях важнейших вопросов национальной безопасности, включая Украину. Он докладывает президенту о положении на поле боя вместе с генералом Дэном Кейном, председателем Объединенного комитета начальников штабов, и принимает участие в брифингах разведки для Трампа, рассказала Левитт.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Чернышова
Дэниел Дрисколл Пит Хегсет Пентагон
Дэниел Дрисколл фото
Дэниел Дрисколл
министр армии США
31 декабря 1986 года
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
