Главные достижения в карьере Генри Киссинджера. Видео

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Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни. РБК вспоминает основные вехи биографии бывшего госсекретаря США.

Одним из первых достижений Киссинджера на дипломатическом поприще стало урегулирование отношений с КНР. Ему удалось организовать первый визит американского президента в Китай и встречу Ричарда Никсона с Мао Цзедуном в феврале 1972 года.

Уже в мае 1972 года Никсон и Киссинджер впервые приехали в СССР и встретились с Леонидом Брежневым. При участии Киссинджера в Москве были подписаны договор ОСВ-1 и Договор о противоракетной обороне, что дало основания говорить о разрядке в отношениях двух держав.

Также на кадрах можно увидеть участие Киссинджера и в других важных внешнеполитических событиях — арабо-израильские переговоры и Парижские соглашения по урегулированию ситуации во Вьетнаме, за которые Киссинджер был удостоен Нобелевской премии мира.