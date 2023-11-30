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Главные достижения в карьере Генри Киссинджера. Видео

Главные достижения в карьере Генри Киссинджера. Видео
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Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни. РБК вспоминает основные вехи биографии бывшего госсекретаря США.

Одним из первых достижений Киссинджера на дипломатическом поприще стало урегулирование отношений с КНР. Ему удалось организовать первый визит американского президента в Китай и встречу Ричарда Никсона с Мао Цзедуном в феврале 1972 года.

Уже в мае 1972 года Никсон и Киссинджер впервые приехали в СССР и встретились с Леонидом Брежневым. При участии Киссинджера в Москве были подписаны договор ОСВ-1 и Договор о противоракетной обороне, что дало основания говорить о разрядке в отношениях двух держав.

Жизнь и взгляды Генри Киссинджера в 15 цитатах
Политика
Генри Киссинджер&nbsp;во&nbsp;время визита в Париж в 1973 году

Также на кадрах можно увидеть участие Киссинджера и в других важных внешнеполитических событиях — арабо-израильские переговоры и Парижские соглашения по урегулированию ситуации во Вьетнаме, за которые Киссинджер был удостоен Нобелевской премии мира.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Генри Киссинджер США
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