Минобороны сообщило об уничтожении украинской РЛС «Пеликан»

Игорь Конашенков (Фото: mod_russia / Telegram)

Российские войска уничтожили в Днепропетровской области украинскую радиолокационную станцию «Пеликан». Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан», — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, российские войска уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Макеевки в ЛНР, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в районе Николаевки в ДНР и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Белогорья в Запорожской области.

Украина завершила государственные испытания «Пеликана» и отправила комплекс в войска в 2007 году, в 2016-м ВСУ впервые использовали «Пеликан» во время учений в 2016 году, сообщало украинское Минобороны.

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