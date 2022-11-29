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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении украинской РЛС «Пеликан»

Минобороны: в Днепропетровской области уничтожена радиолокационной станция ВСУ «Пеликан»
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков (Фото: mod_russia / Telegram)

Российские войска уничтожили в Днепропетровской области украинскую радиолокационную станцию «Пеликан». Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан», — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, российские войска уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Макеевки в ЛНР, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в районе Николаевки в ДНР и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Белогорья в Запорожской области.

Украина завершила государственные испытания «Пеликана» и отправила комплекс в войска в 2007 году, в 2016-м ВСУ впервые использовали «Пеликан» во время учений в 2016 году, сообщало украинское Минобороны.

Материал дополняется

Теги
Военная операция на Украине ВСУ вооружение ЗРК
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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