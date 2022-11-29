Минобороны сообщило об уничтожении украинской РЛС «Пеликан»
Российские войска уничтожили в Днепропетровской области украинскую радиолокационную станцию «Пеликан». Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан», — говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, российские войска уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Макеевки в ЛНР, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в районе Николаевки в ДНР и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Белогорья в Запорожской области.
Украина завершила государственные испытания «Пеликана» и отправила комплекс в войска в 2007 году, в 2016-м ВСУ впервые использовали «Пеликан» во время учений в 2016 году, сообщало украинское Минобороны.
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