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Пензенского депутата исключили из «Единой России» за пьяную езду
Поведение Владимира Вдонина «противоречит общечеловеческим нормам», заявили в Пензенском заксобрании. Ранее в «Единой России» сообщили, что у парламентария было при себе фальшивое удостоверение сотрудника Генпрокуратуры
Владимир Вдонин (Фото: penza.er.ru)

Депутата заксобрания Пензенской области Владимира Вдонина, который ранее был задержан за вождение в нетрезвом виде, исключили из «Единой России». Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Вдонина также вывели из состава фракции в региональном парламенте.

Как заявил председатель заксобрания Валерий Лидин, поведение Вдонина дискредитирует партию и депутатский корпус областного парламента, а также противоречит уставу «Единой России» и общечеловеческим нормам, «за что он понес заслуженное наказание».

О том, что парламентарий попался на езде за рулем в пьяном виде, ранее 30 ноября сообщил ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко. По его словам, Вдонин «наплевал на закон и безопасность других людей», а при задержании пытался предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.

Общество
«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду

Поведение однопартийца Ревенко назвал «аморальным и вызывающим» и пообещал проконтролировать разбирательство этого случая.

Местное издание The Penza Post опубликовало видео с места задержания депутата. Как следовало из записи, у Вдонина в крови зафиксировали 0,23 промилле алкоголя.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Единая Россия», депутат, пьяная езда
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