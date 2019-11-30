Пензенского депутата исключили из «Единой России» за пьяную езду

Поведение Владимира Вдонина «противоречит общечеловеческим нормам», заявили в Пензенском заксобрании. Ранее в «Единой России» сообщили, что у парламентария было при себе фальшивое удостоверение сотрудника Генпрокуратуры

Владимир Вдонин (Фото: penza.er.ru)

Депутата заксобрания Пензенской области Владимира Вдонина, который ранее был задержан за вождение в нетрезвом виде, исключили из «Единой России». Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Вдонина также вывели из состава фракции в региональном парламенте.

Как заявил председатель заксобрания Валерий Лидин, поведение Вдонина дискредитирует партию и депутатский корпус областного парламента, а также противоречит уставу «Единой России» и общечеловеческим нормам, «за что он понес заслуженное наказание».

О том, что парламентарий попался на езде за рулем в пьяном виде, ранее 30 ноября сообщил ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко. По его словам, Вдонин «наплевал на закон и безопасность других людей», а при задержании пытался предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.