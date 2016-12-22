Goldman Sachs предсказал эскалацию торговой войны между США и Китаем

Предстоящая встреча американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Аргентине, вероятно, не поможет разрешению торгового конфликта, считают аналитики компании

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Продолжение эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином — наиболее вероятный сценарий предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Аргентине. К такому мнению пришли аналитики из Goldman Sachs Group Inc., сообщает Bloomberg.

Эксперты Goldman Sachs разработали три сценария, как именно могут сложиться американо-китайские отношения после переговоров лидеров двух стран. Согласно одному из них, действующие тарифы остаются в силе, но обе стороны соглашаются продолжать переговоры по поводу дальнейшей отмены эскалации.

«На наш взгляд, наиболее вероятный вариант — это продолжение эскалации: таможенные ставки вырастут до 25% на весь импорт, который уже находится под дополнительными пошлинами, также тарифы распространятся на оставшийся китайский импорт», — говорится в заявлении компании.

Полный отказ от уже введенных повышенных таможенных ставок — вряд ли возможный в ближайшей перспективе сценарий. Тем не менее участники рынка, подчеркивают в Goldman Sachs, «сфокусированы на встрече лидеров как на потенциальном переломном моменте в эскалации экономической напряженности» между США и Китаем.

Если позитивная договоренность не будет достигнута, это может привести к замедлению росту экспорта китайских товаров в ближайшие месяцы. Рост экономики Китая, как полагают аналитики, также в начале 2019 года замедлится, но снижение курса юаня в этом году, вероятно, смягчит последствия, подчеркнули они.

В Goldman Sachs заключили, что импортные пошлины также окажут влияние на внутренний спрос Китая, что увеличит неопределенность в краткосрочной перспективе.

Саммит «Большой двадцатки» откроется в аргентинском Буэнос-Айресе в пятницу, 30 ноября. Он продлится два дня. Главной повесткой встречи Трампа и Си Цзиньпина станет вопрос пошлин. По данным Bloomberg, американский лидер собирается подписать со своим китайским коллегой торговое соглашение. Однако в своем недавнем интервью газете The Wall Street Journal Трамп допустил, что может ввести новые пошлины на китайские товары на сумму $267 млрд с января.