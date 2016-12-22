Доходы трех министров в администрации Трампа совокупно достигли $150 млн

Значительную часть доходов трое чиновников администрации США — главы Минздрава, Минторга и Минфина — в прошлом году получили за счет продажи активов, от которых политики избавлялись, чтобы избежать конфликта интересов

Бетси Девос (Фото: Leah Millis / Reuters)

Больше всего среди членов американской администрации за прошлый год заработали министр образования Бетси Девос, глава Минфина Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс. Об этом со ссылкой на налоговые декларации политиков сообщает издание Politico.

Доход Девос и ее мужа за 2017 год составил $59,4 млн, Росс заработал $47 млн, а Мнучин — $41,6 млн.

Налоговые отчеты о доходах политиков должны подаваться до 15 мая, однако декларации этих должностных лиц ранее официально публиковались. Politico указывает, что получило документы в ответ на прямой запрос в Белый дом.

Таким образом, суммарный доход трех министров кабинета президента Дональда Трампа в прошлом году составил почти $150 млн.

Politico указывает, что существенную долю доходов руководителей ведомств составляет продажа активов с целью избежать конфликта интересов. Кроме того, источниками заработка для политиков были дивиденды и проценты по счетам.

Противники Трампа критиковали его решение назначить бизнесвумен Девос, а также банкиров Мнучина и Росса руководителями министерств. Трамп в ответ подчеркивал, что они пришли в правительство не за деньгами.

Согласно данным деклараций, глава Минфина в 2017 году продал долю в компании Seritage Growth Properties, владеющей торговыми центрами в США, хедж-фонду, которым управляет его давний друг, инвестор и миллиардер Эдди Ламперт. Кроме того, в июне 2017 года он женился на шотландской актрисе Луизе Линтон, и этот брак принес новые активы в семью, в том числе более $2,2 млн в недвижимости в Шотландии.

Бетси Девос согласилась избавиться от 102 отдельных активов, когда Трамп назначил ее министром образования. Тем не менее в прошлом году она трижды инвестировала средства, в том числе в ликеро-водочный завод в Мичигане. Декларация Девос, поданная 14 мая, была изменена «дюжину раз» до того момента, как комитет по этике Минобразования окончательно согласовал ее 19 сентября, отмечает Politico.

Уилбур Росс заработал в 2017 году $6,1 млн. Министр торговли продал опционы, полученные от его бывшего работодателя, инвестиционной компании Invesco, и акции на сумму более $5 млн. Росс также получил выходной бонус в размере $970,5 тыс. Ранее его неоднократно критиковали правозащитники и представители правительственных комиссий по этике из-за принадлежащих ему акций различных компаний.

«Декларации Росса, вероятно, самые запутанные из всех, которые когда-либо существовали», — заявила изданию юрист Делани Марско, специализирующаяся на вопросах финансов и этики в двухпартийном экспертном центре Campaign Legal Center. «Он глава Минфина, он получает так много информации о рынке. Это не тот парень, который должен инвестировать. Он должен отказаться от любых инвестиций», — считает другой экcперт по финансам в политике Джеф Хаузе. ​