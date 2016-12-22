Доходы трех министров в администрации Трампа совокупно достигли $150 млн

Больше всего среди членов американской администрации за прошлый год заработали министр образования Бетси Девос, глава Минфина Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс. Об этом со ссылкой на налоговые декларации политиков сообщает издание Politico.
Доход Девос и ее мужа за 2017 год составил $59,4 млн, Росс заработал $47 млн, а Мнучин — $41,6 млн.
Налоговые отчеты о доходах политиков должны подаваться до 15 мая, однако декларации этих должностных лиц ранее официально публиковались. Politico указывает, что получило документы в ответ на прямой запрос в Белый дом.
Таким образом, суммарный доход трех министров кабинета президента Дональда Трампа в прошлом году составил почти $150 млн.
Politico указывает, что существенную долю доходов руководителей ведомств составляет продажа активов с целью избежать конфликта интересов. Кроме того, источниками заработка для политиков были дивиденды и проценты по счетам.
Противники Трампа критиковали его решение назначить бизнесвумен Девос, а также банкиров Мнучина и Росса руководителями министерств. Трамп в ответ подчеркивал, что они пришли в правительство не за деньгами.
Согласно данным деклараций, глава Минфина в 2017 году продал долю в компании Seritage Growth Properties, владеющей торговыми центрами в США, хедж-фонду, которым управляет его давний друг, инвестор и миллиардер Эдди Ламперт. Кроме того, в июне 2017 года он женился на шотландской актрисе Луизе Линтон, и этот брак принес новые активы в семью, в том числе более $2,2 млн в недвижимости в Шотландии.
Бетси Девос согласилась избавиться от 102 отдельных активов, когда Трамп назначил ее министром образования. Тем не менее в прошлом году она трижды инвестировала средства, в том числе в ликеро-водочный завод в Мичигане. Декларация Девос, поданная 14 мая, была изменена «дюжину раз» до того момента, как комитет по этике Минобразования окончательно согласовал ее 19 сентября, отмечает Politico.
Уилбур Росс заработал в 2017 году $6,1 млн. Министр торговли продал опционы, полученные от его бывшего работодателя, инвестиционной компании Invesco, и акции на сумму более $5 млн. Росс также получил выходной бонус в размере $970,5 тыс. Ранее его неоднократно критиковали правозащитники и представители правительственных комиссий по этике из-за принадлежащих ему акций различных компаний.
«Декларации Росса, вероятно, самые запутанные из всех, которые когда-либо существовали», — заявила изданию юрист Делани Марско, специализирующаяся на вопросах финансов и этики в двухпартийном экспертном центре Campaign Legal Center. «Он глава Минфина, он получает так много информации о рынке. Это не тот парень, который должен инвестировать. Он должен отказаться от любых инвестиций», — считает другой экcперт по финансам в политике Джеф Хаузе.
В России самым богатым чиновником по итогам 2017 года стал вице-премьер Александр Хлопонин. За год ему удалось заработать 2,9 млрд руб. ($43,8 млн). Это в 293 раза больше, чем в 2016 году, ранее подсчитал РБК.
Доход Хлопонина за прошлый год превысил доход всех остальных членов правительства вместе взятых в 1,7 раза и стал следствием продажи принадлежавшей ему зарубежной недвижимости (дома в Италии). В состав нового правительства Хлопонин не вошел.