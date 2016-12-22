Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой

Российские военные самолеты, по информации бельгийских военных, следовали «без предоставления полетного плана». Над Балтийским морем их перехватили бельгийские F-16

Бельгийские F-16 (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Военно-воздушные силы Бельгии перехватили российские реактивные истребители над Балтийским морем. Об этом говорится в соответствующем сообщении на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.

Инцидент, по информации военных, произошел 28 ноября. Для перехвата российских военных самолетов были подняты развернутые в Балтийском регионе бельгийские F-16. Там, как указывается в сообщении ведомства, они находятся «для защиты целостности воздушного пространства НАТО».

«F-16 перехватили российские реактивные истребители, которые следовали без предоставления полетного плана», — рассказали военные. «Миссия бельгийских ВВС — защитить вашу безопасность», — заключили представители ведомства. Модель и поколение российских военных самолетов, которые стали участниками инцидента, они не уточнили, однако опубликовали видео перехвата.

Это уже второй за последние две недели случай с участием российских истребителей и бельгийских военных в Балтийском море. Так, 22 ноября, по данным телеканала VRT, два российских бомбардировщика Су-24 трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем Godetia. Корабль в настоящий момент входит в шестерку противоминных кораблей сил НАТО в Балтийском море. Предпринимать какие-либо ответные действия экипаж корабля не стал. «Мне бы не хотелось быть человеком, который стал причиной третьей мировой войны из-за ошибочного суждения», — комментировал впоследствии ситуацию капитан Godetia.