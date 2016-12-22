СМИ узнали о пролете Су-24 над кораблем бельгийских ВМС на Балтике

Российские бомбардировщики трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем, который участвовал в маневрах НАТО на Балтике. Согласно имеющимся у канала VRT фотографиям, Су-24 были вооружены

Два российских бомбардировщика Су-24 трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем Godetia, который входит в шестерку противоминных кораблей сил НАТО в Балтийском море. Об этом со ссылкой на заявление капитана одного из кораблей альянса сообщает телеканал VRT.

Инцидент, по его данным, произошел около 9:00 по местному времени 22 ноября. Godetia, как уточняет телеканал, является командным кораблем для соединений Североатлантического альянса, предназначенных для постановки, поиска и уничтожения минно-взрывных и сетевых заграждений (минно-тральных кораблей). Все они участвовали в маневрах НАТО на Балтике. Именно там, по словам собеседника VRT, произошел инцидент.

В момент происшествия, как отмечает телеканал, в Балтийском море также находился фрегат бельгийского флота «Луиза Мари». Он проводил учения по противовоздушной обороне.​ Операция, по информации VRT, была прервана, чтобы позволить шведским истребителям, которые должны были изображать нападение на «Луизу Мари», перехватить российские бомбардировщики.

Однако капитан Godetia в момент пролета Су-24, по его словам, дал находящимся под его командованием кораблям указание не совершать ответных действий, потому что любое из них могло привести к серьезной эскалации ситуации. «Мне бы не хотелось быть человеком, который стал причиной третьей мировой войны из-за ошибочного суждения», — сказал капитан во время посещения Godetia новым бельгийским министром обороны Сандером Лоунсом (в свою должность он вступил 12 ноября).

Фотографии, подтверждающие инцидент в Балтийском море, как указывает VRT, также показал Военно-морской флот Бельгии. На изображениях, по информации канала, заметно, что российские бомбардировщики вооружены — ракеты можно увидеть рядом с топливными баками военных самолетов. Предположительно, на Су-24 в момент пролета находились высокоточные ракеты Х-25, отмечает канал. Радиус их действия составляет от 10 до 40 км. Х-25 могут в том числе использоваться для атаки кораблей.

Инцидент, как отмечает VRT, произошел следом за событиями 21 ноября. В этот день в районе, где находилась Godetia, всплыла российская подводная лодка. Подобный случай источники канала назвали необычным: подводные лодки, по их словам​, обычно предпочитают действовать так, чтобы остаться незамеченными.​