СМИ узнали о пролете Су-24 над кораблем бельгийских ВМС на Балтике

Два российских бомбардировщика Су-24 трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем Godetia, который входит в шестерку противоминных кораблей сил НАТО в Балтийском море. Об этом со ссылкой на заявление капитана одного из кораблей альянса сообщает телеканал VRT.
Инцидент, по его данным, произошел около 9:00 по местному времени 22 ноября. Godetia, как уточняет телеканал, является командным кораблем для соединений Североатлантического альянса, предназначенных для постановки, поиска и уничтожения минно-взрывных и сетевых заграждений (минно-тральных кораблей). Все они участвовали в маневрах НАТО на Балтике. Именно там, по словам собеседника VRT, произошел инцидент.
В момент происшествия, как отмечает телеканал, в Балтийском море также находился фрегат бельгийского флота «Луиза Мари». Он проводил учения по противовоздушной обороне. Операция, по информации VRT, была прервана, чтобы позволить шведским истребителям, которые должны были изображать нападение на «Луизу Мари», перехватить российские бомбардировщики.
Однако капитан Godetia в момент пролета Су-24, по его словам, дал находящимся под его командованием кораблям указание не совершать ответных действий, потому что любое из них могло привести к серьезной эскалации ситуации. «Мне бы не хотелось быть человеком, который стал причиной третьей мировой войны из-за ошибочного суждения», — сказал капитан во время посещения Godetia новым бельгийским министром обороны Сандером Лоунсом (в свою должность он вступил 12 ноября).
Фотографии, подтверждающие инцидент в Балтийском море, как указывает VRT, также показал Военно-морской флот Бельгии. На изображениях, по информации канала, заметно, что российские бомбардировщики вооружены — ракеты можно увидеть рядом с топливными баками военных самолетов. Предположительно, на Су-24 в момент пролета находились высокоточные ракеты Х-25, отмечает канал. Радиус их действия составляет от 10 до 40 км. Х-25 могут в том числе использоваться для атаки кораблей.
Инцидент, как отмечает VRT, произошел следом за событиями 21 ноября. В этот день в районе, где находилась Godetia, всплыла российская подводная лодка. Подобный случай источники канала назвали необычным: подводные лодки, по их словам, обычно предпочитают действовать так, чтобы остаться незамеченными.