ЕС призвал США соблюдать обязательства по ядерному нераспространению

Представитель главы дипломатии ЕС призвала всех участников ДНЯО соблюдать свои обязательства. С таким заявлением она выступила после поручения Трампа немедленно начать ядерные испытания

Фото: Readin Wilson / Shutterstock

Евросоюз требует от США соблюдения международных обязательств по ядерному нераспространению после возобновления ядерных испытаний, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас Анитта Хиппер.

«Что касается США, мы видели объявление. Мы призываем всех участников договора [о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний] соблюдать свои международные обязательства и обязательства, в частности, договора о нераспространении», — сказала она (цитата по BTA).

Хиппер также призвала по-разному относиться к заявлениям России и США о проведении ядерных испытаний, добавив, что эти вопросы не следует «складывать в одну кучу».

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — это международный многосторонний документ, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия в мире. Он был открыт для подписания в 1968 году, а вступил в силу 5 марта 1970-го. В ДНЯО государства делятся на ядерные и остальные, неядерные. Первые произвели и применили ядерное оружие либо другое взрывное устройство до 1967 года. Это «ядерная пятерка»: Великобритания, Китай, Россия (как преемница СССР), США и Франция. Остальные подписанты добровольно отказались от права иметь ядерное оружие.

Ранее, 29 октября, президент США Дональд Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия. Он добавил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, а подробности о тестах будут объявлены позднее.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о моратории на проведение ядерных испытаний в ответ на заявление США о планах провести их.

Во вторник Россия провела испытания подводного аппарата под названием «Посейдон» — суперторпеды с ядерной энергетической установкой. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Также он объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой под названием «Буревестник».